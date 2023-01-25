年節出遊手滑碎屏噴萬元　iPhone保護貼挑選指南

▲保護貼挑選指南。（圖／雙全國際提供）

記者陳俐穎／綜合報導

農曆年節連假出遊，稍有不慎，恐增手機螢幕摔壞毀損風險！以蘋果目前要價最高的機種iPhone 14 Pro Max來看，在不加購AppleCare+保固，單6.7吋的OLED螢幕維修就要價1萬2290元。不僅保護殼，螢幕保護貼也成必需消耗品。雙全國際PHILIPS產品經理徐正翰提供消費者選購指南。

徐正翰表示，選購手機保護貼需認明品質、依用途選購，如果是購入自己貼省工錢，也可找有輔助工具的使用。首先，認明品質上，市售保護貼千百種，從1、200元到千元都有，選擇有品牌、經認證的產品更安心。例如多數保貼均標榜9H鋼化硬度，但部分廉價產品需壓低成本，在鋼化處理上也會簡化。

透過鋼化液壓層搭配硬度強化的處理工序，才能有效達到抗摩擦、擠壓的硬度，而隨著多道工序與塗層設計，例如有無搭配防爆膜避免碎屏噴濺，與疏油層可疏油疏水抗指紋等品牌產品，也可增加使用安全、體驗更順手，避免劣質產品用得不安心。

而在方便黏貼上，目前市面上部分保護貼產品具有輔助貼合的工具，正是要幫助容易手抖貼不準的消費者，可以快速將保護貼與螢幕密合對齊，以免貼不准撕除毀損浪費。以PHILIPS的螢幕保護貼系列產品，就隨盒裝附上「秒貼神器」，底座剛好對上iPhone尺寸，撕開保護貼護層就可快速貼合螢幕。

依用途選購，則可依照使用手機習慣，來挑選適合的保護貼產品。常見的像是高透亮、抗藍光、防窺、AR抗折射等四種品項。高透亮通常為亮面效果，可完整呈現螢幕彩度，適合攝影/設計師等使用，也是最平價、最常被使用的保護貼類型。

抗藍光又可分成染色型和鍍膜型兩種，染色型是採用光線互補原理，以黃色系玻璃片來吸收藍光，效果比鍍上抗藍光膜的鍍膜型更佳，不過會有偏黃偏綠的色偏狀況，主要用途還是幫助長時間使用手機追劇、打遊戲的使用者，增加用眼舒適度。

在防窺功能上，正面為高透亮效果，不過增加了左、右兩側的防窺角度，簡單地說，就是利用鍍層，達到保護貼也有百葉窗的遮光效果，幫助搭乘大眾運輸工具一族保護隱私。不過，隨著防窺角度增大，防窺片也會更厚、加上鍍層顏色更暗，手機亮度也得比一般保貼使用時要調得更亮。