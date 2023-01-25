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社會 社會焦點 保障人權

台灣邁入高齡社會！　逾65歲犯罪人數狂增...常犯5罪曝光

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲台灣老年人口占總人口比率持續提高，預估在2039年突破30%，近10年來地檢署偵結人數65歲以上的高齡者達36萬8983人，占全部偵結人數6.2%。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

家有一寶如有一老，但台灣隨醫療進步讓國年平均壽命越來越延長，推估在2025年將邁入超高齡社會，不僅衝擊經濟體制，犯罪率也逐年增加。根據近10年地檢署偵結人數中，65歲以上高齡者36萬8983人，占全部偵結人數6.2%，女性人數增幅高於男性，高齡犯罪現象恐形成「下流老人」危機，而老年人犯罪類型也曝光。

全台各地檢署從2012年至2022年6月，10年來偵結案件總計終結595萬6429人，其中65歲以上的高齡者達36萬8983人，占全部偵結人數6.2%，人數及占比均呈現逐年增加，若以性別觀察，兩性高齡者終結人數及占比呈現增加趨勢，女性平均年增率為12.5%較男性8.9%大，差距有加大趨勢。

▼高齡者偵結起訴主要罪名，公共危險罪占為首。（圖／翻攝自法務部）

▲▼高齡偵結。（圖／翻攝自法務部）

偵查終結起訴的高齡被告有10萬8152人，起訴前5大罪名依序為公共危險罪，人數為2萬8271人，傷害罪2萬674人、竊盜罪1萬4128人、賭博罪1萬2097人及偽造文書印文罪2990人；與非高齡者比較，前5罪名中少了毒品危害防制條例詐欺罪，卻多了賭博罪偽造文書印文罪

就觀察年度變化，男性犯公共危險罪者占比呈先升後降，從2012年27.0%逐年上升到2017年43.6%，再逐年降到2021年36.6%；賭博罪呈下降趨勢，從2018年起退居第4；竊盜罪占比則呈先降後升，2012年11.9%升到2021年16.4%。

女性犯賭博罪者占比大幅下降，從2018年起落後竊盜罪退居第2，2021年兩者相差近20個百分點；公共危險罪、傷害罪呈上升，妨害名譽及信用罪則變化不大。

▼桃園91歲李翁駕駛車輛暴衝騎樓，當場撞擊站在藥局前的鄧姓母子，鄧女因傷勢過重身亡。（圖／家屬提供）

▲▼龜山李翁撞死 。（圖／家屬提供）

執法人員指出，男性長者觸犯公共危險（酒後駕車）居多，研判是年長者認為自己駕駛車輛經驗豐富，或是存僥倖，因此才觸法，同時也認為機關，應針對高齡者觸法逐年增加應進一步深入探討，並想出配套，有效減低老人犯罪對策。

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