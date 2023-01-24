點光明燈5禁忌曝光！1步做錯恐「保佑到別人」　自己衰整年

▲新的一年許多民眾會到廟宇點燈，希望能求個平安，或者是消災解厄。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，同時燈也是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長，不少民眾也會在農曆春節期間到廟裡點光明燈，祈求來年全家健康平安，事業順利。對此，命理專家楊登嵙也分享了5項點光明燈的禁忌，提醒民眾注意。

一、亡者不點光明燈。

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光明燈是為「活人」祈福，不適用於過世的人，所以不得為死去的親屬、嬰靈點光明燈。若想為過世的親人祈福，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

二、資料填寫要正確。

過去曾有一位信徒犯太歲，因而去廟裡安太歲，結果整年運勢還是非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

三、不可黑底。

黑底代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，引發負面運勢。

四、不可移動。

光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

五、不可熄滅。

光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

楊登嵙提醒，若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響，「光明燈就像在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生路。 藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。」