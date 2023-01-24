重案回顧／冰箱藏老母！新北男喊「我沒錢安葬」：沒家人願意幫

▲新北男把媽媽遺體塞冰箱，受訪時強調自己真的沒錢。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市蘆洲66歲男子將病逝母親冰藏在冰箱長達5年，直到女兒在老師及社工面前脫口「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，全案才因此曝光。男子事後接受媒體訪問，不斷強調自己真的是沒錢，才出此下策。

回顧案情，男子因長期對女兒家暴，直到2022年8月16日下午，女兒在接受校方及社工的關懷時，脫口「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

警方到場後，果真在室外陽台的冰箱發現87歲阿嬤的遺體，而遺體當時呈現V字形對折狀態，但已乾癟成黑褐色乾屍，不過面部表情仍相當明顯。

死者的66歲兒子向警方供稱，當年只是想暫時存放，才會將母親放在冰箱下層，由於尊重母親信佛，讓她呈禪定方式坐姿冰存，一開始冰存時曾擔心是否腐壞，但冰存一段時間沒發現異狀，此後鮮少打開門，使冷度得以維持。而至於為何遲遲未安葬母親，男子則表示，「我真的沒錢」。

男子事後也接受媒體訪問，他不斷強調自己盡心盡力照顧母親16年，還為此花光積蓄，自己並非喪心病狂，只是將冰箱當成墓，甚至還會定期祭拜，「真的是沒錢安葬母親，也沒有一個家屬願意出手相助，才會出此下策，我如果說謊便天打雷劈」。

不過，警方卻查出，男子藏屍的5年來，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，全案目前也以偽造文書、詐欺等罪偵辦中。