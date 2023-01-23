省很大！高雄YouBike2.0「學生優惠延長」　憑3張卡年底前免費騎

▲高雄YouBike 2.0學生省不完，學生優惠延長。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄YouBike 2.0 啟用迄今已突破2,500萬人次使用，為培養學生使用共享運具轉乘公共運具習慣，高雄市籍學校大專院校以下學生，騎乘YouBike2.0「前30分鐘免費」優惠，將延長今年底12月31日，讓學生族群省很大。

市府去年11月宣布高雄YouBike2.0升級計畫，加碼投入YouBike2.0自行車及2.0E電動輔助自行車，公共自行車將達1萬輛，全市更累計建置達1,200處租賃站，提供市民更綿密、更便利的公共運輸與共享運輸服務網絡。

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交通局表示，去年底已啟用200輛YouBike 2.0E，單日周轉率最高15次，廣受市民歡迎，今年1月1日起，再投入100輛2.0E營運，以便利更多民眾租借使用，其中，學生優惠目前平均每日高達1萬5千人次使用。

▲高雄YouBike 2.0學生省不完，學生優惠延長。（圖／記者賴文萱翻攝）

為鼓勵學生族群培養綠色運具使用習慣，學生優惠將延長至今12月底止，本市籍學校大專院校以下在學學生，只要持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0就可享前30分鐘免費騎乘優惠，鼓勵學生使用更環保、便利的通學交通運具。

交通局表示，除上述學生優惠，一般民眾使用YouBike2.0，也享有一卡通雙向轉乘公共運輸優惠、MeNGo定期票前30分鐘免費優惠，歡迎市民朋友多加利用。