初一2死9傷火燒車！苗栗-頭屋「單線紫爆」　逃出駕駛妻命喪火窟

記者蔡文淵、葉國吏／苗栗、綜合報導

大年初一清晨04:57國道一號苗栗-頭屋段發生2死火燒車事故，現場共有1大客+5小客發生連環車禍，其中統聯客運追撞一輛轎車後當場燃燒，造成統聯司機、轎車女乘客喪命。這起事故總共造成2死9傷，目前該路段僅該放最內線通行，時速不足20公里。遭追撞的轎車駕駛自行逃出，透露坐在車上的妻子因逃生不及當場被燒死。

▲初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）

根據了解，今晨國道國道一號北上127公里、苗栗-頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。

▲初一火燒車2死。（圖／記者蔡文淵攝）



車禍發生後統聯及一輛自小客車隨後起火燃燒，統聯客運車上要去機場的21名旅客即時疏散，但統聯客運司機及被追撞的自小客車因為夾在車上逃生不及當場燒死，總共造成2死9傷。目前苗栗-頭屋段僅開放最內線通行，從1968網站資料顯示，該路段目前呈現「紫爆」狀況，時速不足20公里。

▲苗栗-頭屋段僅開放內線通行。（圖／翻攝1968網站）

遭統聯追撞的蔡姓駕駛指出，事發當下他看到前方有一輛打橫的轎車，因當時車速約80公里左右，他已經煞住，但後方統聯客運反應不及追撞。蔡姓駕駛表示，車輛遭追撞後就開始起火燃燒，他當場自行爬出逃生，但他的妻子也在車上卻因逃生不及喪命。

▼遭追撞統聯客運追撞的轎車駕駛，透露車上妻子因逃生不及活活被燒死。（圖／記者蔡文淵攝）