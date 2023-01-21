LINE推出300組新春貼圖　完成任務還可抽來回機票

▲LINE貼圖推出300組新春貼圖。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

兔年到！新春佳節用貼圖拜年聯繫許久不見的親友、工作夥伴等，傳送一張賀年貼圖既自然又方便，用貼圖為不同對象獻上不同祝福，有新意又有誠意。LINE貼圖也宣布推出「貼兔金好運」，推出超過300組全新賀年貼圖。

LINE表示，只要購買活動指定貼圖、試用或訂閱「貼圖超值方案」，以及傳送活動貼圖，就可以獲得活動金幣，累積滿20枚活動金幣即可換得獎品卷，總獎項包含東京來回機票搭配迪士尼樂園門票、韓國來回機票、電動麻將桌、LINE POINTS，以及iPhone14、RIMOWA行李箱及LV護照夾等好禮。

此次活動時間為即日起至 1月26日初五 23:59 止，此次更新的活動貼圖超過300組，包含超人氣兔界之星「好想兔」來拜年、「貓貓蟲咖波」、「貓爪抓」、「不死兔」、「小學課本的逆襲」等換上萌兔裝，展現新春拜好年氛圍。高人氣「無所事事小海豹」、兔力全開的「醜白兔」、真心誠意的「柯基犬卡卡」，過年就是使出鴨箱寶的「i-yaya」等超有梗貼圖。更有萌兔來說滿滿吉祥話，包含高人氣「軟爛貓咪」、「Chichi」、「點陣星球」等知名角色。

只要買或是送活動貼圖，即可獲得獎品券1張。另外，買、送指定貼圖就可得5枚活動金幣、傳送貼圖給好友拜年可得1枚活動金幣，集滿20枚活動金幣即可獲得一張獎品券。

試用或訂閱貼圖超值方案，可得20枚活動金幣，完成任務更有機會獲得大獎。