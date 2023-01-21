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聯發科正妹工程師變「賭后」！迷上德州撲克競技4年奪8冠

記者邱中岳／台北報導

群雄割據的德州撲克競技運動場，一個體型嬌小的女生，隱藏在諸多男性玩家中，她是藝人甄莉的妹妹，也是聯發科工程師，因工程師壓力大，周末靠著打德州撲克競技運動紓壓，在短短4年間參加國內外各大賽事，奪下超過8座冠軍獎盃，累積獎金超過8百萬元。

劉甄詒（Serina）研究所畢業後前往波士頓念7個月的語言課程，認識了許多外國同學，第一次接觸「德州撲克」，但返國後就逐漸淡忘，後來加入聯發科擔任工程師，因緣際會之下，4年前又再度接觸德州撲克，半年後參加第一場國際大型賽事就得到了第6名。

▲▼Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳攝）

▲Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳攝）

回想起第一場賽事，劉指出，當時第一次參加大型國際賽事，面對各國來的德州撲克好手，齊聚在牌桌上鬥智，一路從初賽廝殺進入複賽，最後挺進決賽，一路面對各路好手「絞盡腦汁」，整整耐住性子打了4天，最後直接愛上德撲克競技運動。

做自己喜歡的事情，劉甄詒表示，原本周末就會跟朋友打橋牌，訓練腦力激盪，後來接觸德州撲克，半年後參加第一場大型賽事，獲得第6名，也因此更迷戀德州撲克競技運動，直言「奠定了這就是真愛的基礎」，之後每周只要有空就會前往協會參加比賽。

劉甄詒目前還在台大德州撲克社團，擔任指導教練，德州撲克運動是動腦，還要觀察同桌對手的細節動作，對於數理能力要有一定的水準，所以上課時談到數學、機率，就會有許多學生開始睡覺，但劉強調，這些都是德州撲克競技運動的基礎訓練。

▲▼Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉甄詒是知名藝人甄莉的妹妹，儘管2人相差12歲，但感情仍相當融洽。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉指出，德州撲克競技運動，要很有耐心，不能因為對手的挑釁就貿然作出「ALL IN」的舉動，還是要搭配手牌組合，看勝率是否有達一定的水準，才可以下注，否則一個不小心籌碼就被對手吃掉出局。

靠著德州撲克紓壓，劉甄詒平時在聯發科擔任工程師，壓力相當的大，所以假日都會靠著打德州撲克紓壓，從3年前也入選世界盃中華國家代表隊選手，正式參加全世界各國舉辦的德州撲克錦標賽事，4年來得獎無數，光冠軍就超過8座。

▲▼Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲德州撲克玩家大多為男性，劉甄詒憑藉著數理邏輯、觀察對手細節闖出一片天。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼Serina平時在聯發科擔任工程師，閒暇就會參加德州撲克競技運動紓壓。（圖／記者邱中岳翻攝）

目前世界排名累積總獎金達8百萬元，劉甄詒在2023年的期望，將繼續代表中華國家代表隊，前往香港參加亞洲國家杯競賽，希望可以打進前5名，最後前往瑞士參加世界國家杯，為國家榮譽盡一份心力。

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