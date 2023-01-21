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春節騎鐵馬走春　台中甲后稻香自行車道超美登場

▲台中甲后稻香自行車道已經啟用，歡迎民眾利用年假騎一趟鐵馬，享受深度旅遊。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中甲后稻香自行車道已經啟用，歡迎民眾利用年假騎一趟鐵馬，享受深度旅遊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國內騎乘自行車風氣日漸盛行，台中市政府近年持續推動自行車道改善及沿線設施升級，打造友善、安全、永續的騎乘環境。觀旅局今年投入2900萬元改善「甲后稻香自行車道」，將外埔區磁瑤堤防上方空間改建為專用道，並施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，延伸後專用道總長度共2.9公里，讓民眾在年假期間，全家人騎一趟鐵馬，享受深度旅遊。

觀旅局說明，近期完成全長21公里的「甲后稻香自行車道」改善工程，包含改善路線導引標誌標線、更新破損路面、設置造型廊架觀景平台，以及施作箱涵引道連接前期堤頂自行車道，串聯后里往西經外埔、大甲至大安，以及前往大甲車站、后里車站的自行車道路網，讓民眾騎乘自行車從河堤上俯瞰，田園風光盡收眼底。

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「甲后稻香自行車道」銜接后豐鐵馬道、甲后線自行車道—忘憂谷支線及濱海自行車道等，配合外埔忘憂谷一年四季不同的特殊景色，在自行車道的地坪彩繪忘憂谷在地作物，包括水稻、油菜花、小雛菊、向日葵、波斯菊等花卉，讓遊客了解在地特色；另外在堤頂專用道終點休憩觀景區設置造型廊架，拍照打卡猶如雜誌封面，更增添景點趣味性。

觀旅局表示，民眾可規劃來趟單車輕旅，騎自行車沿「甲后稻香自行車道」，從台鐵舊山線改建而成的后豐鐵馬道開始，先到月眉觀光糖廠品嚐古早味枝仔冰，然後到四季皆美的忘憂谷，隨著季節更迭，變化多端的景緻，宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，最後前往濱海自行車道欣賞海岸風光及濕地生態，在夕陽餘暉照耀下，為此趟旅程劃下完美的句點。

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