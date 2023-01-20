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春節在家追劇該選什麼平台？懶人包一次盤點

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

▲Netflix。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

春節在家想追劇，但又不知道該選哪個平台才適合自己嗎？此次從串流平台各家特點進行分析，無論你是電影愛好者還是美劇、日韓劇愛好者，總有一款適合你，放假在家就能放鬆心情好好追劇。

Netflix

起源於美國、在世界各地提供網路隨選串流影片的OTT服務公司，Netflix的串流服務已經在全球擁有2.20億個訂閱使用者，也是台灣主流的串流平台之一，也推出許多獨家自製內容。

收費：
普通方案：每月月費為新台幣270元，可以供1個裝置使用SD標準畫質（480p）觀看。
標準方案：每月月費為新台幣330元，可以供2個裝置同時使用HD高畫質（1080p）觀看。
高級方案：每月月費為新台幣390元，可以供4個裝置同時使用Ultra HD超高畫質（4K）。

提供內容：各式原創劇集、各國電影、熱門影集，但在亞洲地區，亞洲地區的戲劇節目相對較少，且部分內容會下架。

上新片單：《舞伎家的料理人》、《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》、《極道主夫：第 2 季》

Disney+

由華特迪士尼公司推出平台，主要專注於來自華特迪士尼影業集團與華特迪士尼電視集團製作的影視內容。此外還計劃開發現有和新的原創節目，包括漫威影業及其相關的影視作品和盧卡斯影業的《星際大戰》系列等。

收費：

每月繳 270 元標準月費方案，
年繳 2,790 元 超值年費方案。
可同時四裝置收看

提供內容：主要為Disney自家內容與漫威系列電影，另外也會加入部分熱門影集等，適合喜歡Disney系列電影的消費者，不過相對來說其他電影的內容就沒有那麼豐富。

上新片單：《台灣犯罪故事》、《樂透大作戰》、《嬰兒轉運站》、《SUPER JUNIOR：THE LASTMAN STANDING》、《五星饗魘》

LINE TV

LINE TV是Z Holdings Corporation旗下子公司LINE在泰國和臺灣推出的行動影音串流平臺，用戶可透過網際網路、iOS和Android行動應用程式收看電視劇、綜藝、動漫、電影、卡通等線上免費影音。

收費

月訂方案 NT$210 元、季訂方案 NT$520 元、年訂方案 NT$1,720 元。

提供內容：台劇、泰劇、韓劇居多，也有許多熱門動畫與日本同步播出，免費內容多，不過要注意，訂閱方案可以上官網，收費較便宜，且若免費使用，系統有時會出現廣告Bug。

Friday影音

遠傳旗下的影音平台，若為遠傳用戶不時會有相關優惠，主要以電影為大宗。

收費

每月199元，也有90天、180天、360天方案可選擇，可享全站暢看(用券/單次付費除外)、 每期送2張單片券(當期可用)、可累積紅利點數、兩個帳號共用、不定期會員活動。

提供內容：主要以電影居多，許多別的平台找不到的內容有機率出現，此外近期也有許多獨家播出的戲劇，不過部分內容需要使用單片卷或是另外購買。

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