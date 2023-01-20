三七仔架極樂網收鑽石級會員！女模、學生妹任選　2年海削千萬

▲嫌犯架設網站媒介性交易，2年狂賺1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市刑大日前查獲一宗網路媒介性交易案，3名「三七仔」（皮條客）架設網站向會員收取1萬至1萬5000元的會費，再向有意願進行性交易的女子收廣告費後，將資訊代為刊在網站上，2年狂削1000萬元。3嫌全案詢後依違反妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市刑大說明，為防止學子於寒假期間誤入打工陷阱，或因觀念偏差利用網路從事不當行為，臺北市政府警察局局長張榮興指示所屬各單位加強查緝查緝網路不法，以維護青少年身心健康。

日前刑大科技犯罪偵查隊進行網路巡邏時發現，網站「XX學園」刊登色情圖片及媒介性交易訊息，遂與中山分局共組專案小組，經長期蒐證後向法院聲請搜索票，並前往台北市中山區執行搜索，當場查獲吳嫌(63年次)、李嫌(61年次)、林嫌(63年次)共同經營該網站，3人皆無幫派背景，同時在現場查扣電腦主機螢幕1組、筆記型電腦2臺、手機3支及行動硬碟等證物。

警方調查發現，該集團將會員分成「金鑽」、「鑽石」、「黃金」、「青銅」等不同等級，向會員收取每年1萬元至1萬5000元不等的會費，再到網路上尋找從事性交易的女子，以收取廣告費為交換，在網站上提供女子身材、服務項目及聯絡方式等詳細資訊，給會員選擇，

該集團以媒介性交易的方式賺入暴利，2年內收到的廣告費、會員費，初估超過1000萬元。全案詢後依違反刑法妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，移送台北地檢署續行偵辦，將擴大清查共犯。