　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三七仔架極樂網收鑽石級會員！女模、學生妹任選　2年海削千萬

▲▼嫌犯架設網站媒介性交易，2年狂賺1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯架設網站媒介性交易，2年狂賺1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市刑大日前查獲一宗網路媒介性交易案，3名「三七仔」（皮條客）架設網站向會員收取1萬至1萬5000元的會費，再向有意願進行性交易的女子收廣告費後，將資訊代為刊在網站上，2年狂削1000萬元。3嫌全案詢後依違反妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市刑大說明，為防止學子於寒假期間誤入打工陷阱，或因觀念偏差利用網路從事不當行為，臺北市政府警察局局長張榮興指示所屬各單位加強查緝查緝網路不法，以維護青少年身心健康。

▲▼嫌犯架設網站媒介性交易，2年狂賺1千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

日前刑大科技犯罪偵查隊進行網路巡邏時發現，網站「XX學園」刊登色情圖片及媒介性交易訊息，遂與中山分局共組專案小組，經長期蒐證後向法院聲請搜索票，並前往台北市中山區執行搜索，當場查獲吳嫌(63年次)、李嫌(61年次)、林嫌(63年次)共同經營該網站，3人皆無幫派背景，同時在現場查扣電腦主機螢幕1組、筆記型電腦2臺、手機3支及行動硬碟等證物。

警方調查發現，該集團將會員分成「金鑽」、「鑽石」、「黃金」、「青銅」等不同等級，向會員收取每年1萬元至1萬5000元不等的會費，再到網路上尋找從事性交易的女子，以收取廣告費為交換，在網站上提供女子身材、服務項目及聯絡方式等詳細資訊，給會員選擇，

該集團以媒介性交易的方式賺入暴利，2年內收到的廣告費、會員費，初估超過1000萬元。全案詢後依違反刑法妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，移送台北地檢署續行偵辦，將擴大清查共犯。

ET快訊
砸7萬2「買2本2000元刮刮樂」實測！　「這序號」每次買都
極樂網站被抄了！女模、學生妹任選　海削千萬
快訊／國1休旅車翻覆！　「3受困1送醫」搶救畫面曝
快訊／10:56規模4.3地震！　最大震度4級
脫光煮年菜！　美魔女裸體穿圍裙「雙球掉出來」
「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做
8歲女放棄繼承18億財產！　剃頭出家當女僧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

春節前夕大掃蕩　南警破獲2處民宅地下簽賭站

跟女友吵架關你屁事！KTV唱歌不爽快　好心男關切反遭3人暴打

貨車窄巷擋道！司機反飆罵「叭X小」噴辣椒水　一聽是余筱萍嚇傻

對自己太有信心！才喝3瓶啤酒怎可能超標　一吹想改拒測盧小小

快訊／國1北上301K休旅車翻覆　「3受困1送醫」現場搶救畫面曝

趙建銘外役監坐爽牢！與父小年夜回家吃團圓飯　放風4天初二回籠

獨／抓包台中和平警分局！免費讓業者暗架基地台　在地人怒了

三七仔架極樂網收鑽石級會員！女模、學生妹任選　2年海削千萬

女大生校園慘遇持刀狼！押廁所想硬上　她一動作自保仍崩潰

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

春節前夕大掃蕩　南警破獲2處民宅地下簽賭站

跟女友吵架關你屁事！KTV唱歌不爽快　好心男關切反遭3人暴打

貨車窄巷擋道！司機反飆罵「叭X小」噴辣椒水　一聽是余筱萍嚇傻

對自己太有信心！才喝3瓶啤酒怎可能超標　一吹想改拒測盧小小

快訊／國1北上301K休旅車翻覆　「3受困1送醫」現場搶救畫面曝

趙建銘外役監坐爽牢！與父小年夜回家吃團圓飯　放風4天初二回籠

獨／抓包台中和平警分局！免費讓業者暗架基地台　在地人怒了

三七仔架極樂網收鑽石級會員！女模、學生妹任選　2年海削千萬

女大生校園慘遇持刀狼！押廁所想硬上　她一動作自保仍崩潰

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

瑞銀上調日圓預測！　估今年升達120價位

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

日神人學者評蘇貞昌替蔡英文「擋子彈」　仍因「這2過」必須下台

相差56cm！最萌身高差情侶爆紅　小隻女狂被問「床上怎麼喬」崩潰

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

獨／M.E.大轉型力推VTuber…EXITUS一期生出道　Boss、大學姊喊話

北市教育局清寒基金會「年節助學金」　讓弱勢生過好年

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

黃金小兔抱胡蘿蔔、捧錢幣萌翻！墜飾5千元有找　招財又保值快戴上

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

好市多買年貨爆火氣！倒車入庫vs.後車直插

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

台南妹驚見「3年前私密照」瘋傳　怒告前男友

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

台74線驚悚5車連環撞　關鍵5秒影片曝光

余筱萍與人口角　被潑灑不明液體

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

「台版九號房」管理者撈4千萬　女肉片外流嚇到整形

最慘暈船！科技新貴掏205萬贖應召妹後心碎

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

貨車司機噴余筱萍辣椒水：到法院跟她道歉

即／新北小黃司機腹部中刀　臟器外露喊：快救我

繼承三灣落雨松旁土地！地主不繳稅　名下56筆遭法拍

更多熱門

相關新聞

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

台北市大安森林公園、和平東路一段近新生南路口今(18日)中午12時許發生一起恐怖車禍，現場監視器畫面稍早曝光，當時兒子李男(38歲)騎著機車載母親陳婦(66歲)外出，經過事故路段時卻突然自摔倒地，後座的陳婦當場遭到一旁的吊車輾過，身體斷成兩截，當場斃命慘死。

小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

台北人都不住老公寓？內行曝1值錢關鍵：傻傻的

台北人都不住老公寓？內行曝1值錢關鍵：傻傻的

台北獲選「全球最值得去的52個地方」

台北獲選「全球最值得去的52個地方」

關鍵字：

台北媒介性交易

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

最美禮生真的脫光了！

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面