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「無法休假過年的人」　泡麵與浮屍都爛了

宋明哲調任內政部消防研發辦公室，今年本可過年休假，但他擔心隊上人力不足，因此仍決定過年上班。

圖、文／鏡週刊

又來到農曆春節時刻，上班賺錢、加班拚錢，辛苦嘸閒一整年，終於能夠放假喘口氣。

但總有還在上班的人，為了錢，為了職責，忍受孤單冷清，感受冷暖人情，只為了讓放假的人好好過年，也為了自己有一個更好的來年。我們採訪6個人物故事，邀請他們寫春聯，分享過年上班的甘與苦。

消防隊員宋明哲寫的是「心」，希望民眾有同理心，莫濫用119耗費人力。

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請大家要有同理心，別耗費119人力。

宋明哲，40歲，彰化埔心消防隊員

早上10點，彰化埔心消防隊員宋明哲剛值完夜班，他泡了杯咖啡，在消防隊大廳跟我們聊起過年值勤。

2年前，再一星期就要過農曆年，河裡卻漂來浮屍。

過去打撈浮屍沒有工具，消防隊員下水時，只能徒手，或抱或推地把屍體搬到板子上，再用繩子綁好拖上岸。資源充足一點的消防隊，屍體上岸後還能放入屍袋，資源不足的，就直接放路邊。「浮屍因死亡2、3天，腐化又泡水，所以皮膚有一層油脂。」消防隊員在水裡與浮屍親密接觸，看著浮屍的皮膚脫落飄走，或是沾黏在自己手上，同時也直面浮屍的臉。「超過3、4天的很恐怖，光看就有心理壓力。」至於氣味，死亡1星期內，是霉味與死老鼠味，「超過1個月以上的，就像有人從餿水桶抓一把往你鼻子上抹的感覺。」出完任務就算沒吐，大概也什麼都吃不下了。

輕症打119　磨耗情緒

那一次，剛來半年的學弟第一次撈浮屍，緊張到臉色發白、雙眼無神，他安慰學弟：「不用想太多，你就跟我們下去，用屍袋蓋住，包住，然後拉鍊拉起來，籃子下來，吊上去，沒事了。」他講得普普通通，但其實他口中所謂的屍袋並不普通，而是他自掏腰包花了上百萬元研發的「水面作業型遺體袋」，這項發明改善了台灣消防救難模式，讓宋明哲獲得「總統創新獎」「台灣義行獎」，更獲選2022年「十大傑出青年」。

宋明哲親自展示他研發的水面作業型遺體袋。

▲宋明哲親自展示他研發的水面作業型遺體袋。（圖／鏡週刊提供）

採訪時，消防隊大廳偶爾傳來各類緊急通報。過年期間，發生火警往往是用火不慎燒了廚房，再不然是農夫燒草火勢蔓延。火警之外，最多的就是救護案件，占工作量的8成。過年天冷，老人家容易心肌梗塞過世；眾人出遊，人多車禍也多；還有過年喝太醉，摔得頭破血流的人。「自殺的案件也特別多。」家家戶戶熱鬧過新年，精神疾病患者更感孤單，也就容易尋死。

最磨耗消防隊值勤情緒的，是各類濫用119的案件。宋明哲說，每逢過年總會發生「孝子症候群」。在外工作的孩子放假回老家準備過春節，太久沒見老邁父母，「稍微一有狀況就叫救護車送醫院，其實老人家沒怎樣，只是感冒發燒。」

「孝子就是負責打119，認為自己有盡到孝道。」宋明哲搖頭苦笑。有一次除夕夜，一位80歲老人家在浴室洗澡時倒地嘔吐，他與同事到現場，老人家怕鄰居圍觀，想體面點上救護車，試著自己擦身體、換衣服卻使不上力，他與同事便親手幫忙，其實這些事該由家人做，但是，「他兒子在樓下跟朋友喝到醉醺醺，連管都不管。」他甚至發現，這位老人家的年夜飯，只是一碗泡麵。「然後兒子吃得很豐盛。」

濫用119的不只孝子，還有想看醫生的人。「初二、初三，一堆要看門診的爆出來，說頭痛、肚子痛，問他昨天在幹嘛？打牌打到很晚，前天也在打牌，連續熬夜，當然頭痛。問他不在家睡覺要去醫院幹嘛？因為一般診所沒開，他要去急診室。」宋明哲說，這種情況遇得多了，心中不免有怨：「我們消防隊員犧牲與家人團聚時間，為什麼是要為你們做這些奇奇怪怪的事情？」

宋明哲是高雄人，當過10年職業軍人，莫拉克風災時，他擔任陸軍後勤補給官，他從小內心就有個英雄夢，「想成為一個別人期待你出現的人。」沒能參與第一線救災，成了心中遺憾，因此退伍後選擇進消防隊。不管是在軍中還是消防隊，他農曆春節都在值勤，算了算，已經18年沒像一般人一樣過農曆春節了。

過年上班三餐　泡麵一碗

他遺憾苦笑，「像我老婆回娘家，我cover不上，他們得自立自強。我媽媽回娘家，她想帶我這個兒子回去炫耀（因為得了很多獎），可是嘸法度，我要上班。」他不曾跟家人在過年期間出去玩，更別提出國旅遊，因此上班時，他喜歡看別人出遊、吃美食的照片，「我可以獲得一些慰藉，因為那是我過不到的生活。」

所屬的消防隊在鄉下地方，外送叫不到，想吃麥當勞也沒得買，過年沒飯吃，因此往往儲備大量泡麵，過年上班的三餐都是泡麵一碗，有時熱水才澆下去，警報就響了，忙完回隊上，泡麵冷了不說，都爛了，甚至因為太累，連泡麵都吃不下。

值勤勤務時的宋明哲（左）。（宋明哲提供）

▲值勤勤務時的宋明哲（左）。

我們請他用一個字描述過年上班的心情，他用電腦列印出一個「心」字，貼在紅紙上，意思是同理心。「過年要顧自己的安全，喝酒好好喝，別喝到打架，醉到摔得頭破血流，煮飯控制好，別引起火災耗費我們的人力。」更重要的，是別濫用119。「出去玩的時候，也關心一下隔壁的消防隊有沒有飯吃。」

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