永和頂小家長會年前做愛心　結合企業送物資到育幼院

▲永和頂溪國小家長會結合民間企業送物資關懷弱勢 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區頂溪國小家長會、學生自治市與八方雲集社會福利慈善事業基金會，在歲末年終，農曆年節前舉辦寒冬送暖活動，除了關懷學校弱勢家庭，更將這份關懷與愛，傳遞給永和區內的私立榮光育幼院，發送便當與物資，讓大家感受到暖心的祝福。

頂溪國小校長柯志賢表示，八方雲集社會福利慈善事業基金會不僅平常關注學生的學習、社團活動與生活，也長期關懷弱勢族群。除了將物資提供給校內弱勢家庭，讓孩子與家長感受到滿滿的關懷，也藉由本校家長會與自治市學生，將物資贈送給永和在地的育幼院，透過這樣的活動，讓更多家長與學生瞭解，社會上有很多需要我們主動提供關懷與協助的人，當自己有能力時，能提供一己之力來讓社會更美好，傳遞善的價值。

頂溪國小家長會長王緯婷表示，家長會很高興也很願意提供這樣的平台，當作捐助弱勢家庭物資的橋樑，讓需要的人獲得實質的幫助，希望有更多的人能將這份愛與關懷溫暖地傳遞下去。

頂溪國小自治市長林子樂表示，能夠幫助需要的人，內心覺得非常快樂，很高興自己能當個傳遞幸福與關懷的人，希望他們能感受到大家的關愛，過個健康平安的新年。