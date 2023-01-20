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這塊木頭不對勁...女清潔隊長立刻劈材　揪出20億毒品走私案！

▲▼清潔隊長鄧淑華破獲20億毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲清潔隊長鄧淑華破獲20億毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市警2021年底破獲「陸上最大宗海洛因毒品案」，嫌犯將毒品藏在木芯中，市價估計逾20億元。其中，泰山區清潔隊長鄧淑華協助警方「敲磚」聽磚中異音，大批隊員拿著電鑽，一塊一塊劈開成堆的木材，找出1172塊、重439.5公斤的海洛因毒磚！鄧淑華2022年因此榮獲行政院模範清潔隊長殊榮。

鄧淑華表示，由於清潔隊員對於「實、空」木材較為熟悉，當天她接獲警方通知需要支援，她便派出隊員攜帶電鑽工具前往，到了現場才發現，原來是要協助在堆積如山的木材中查找毒品蹤跡，在同仁們日夜辨音、劈材努力下，最終查獲1172塊海洛因磚，市值超過20億，讓人大開眼界。

▲▼清潔隊長鄧淑華破獲20億毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市環保局說，鄧淑華戰功彪炳、績優卓越，在公務生涯中屢屢獲獎，包括1996年、2009年台北縣政府模範公務人員，2009年內政部績優民政人員，以及2016年獲得新北市政府模範公務人員。

▲▼清潔隊長鄧淑華破獲20億毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

鄧淑華自1999年擔任清潔隊長以來，都是親為表率，引領同仁務實執行。而做事嚴謹的她，也有著柔和如母親般的一面，同仁們常以「阿母」(台語)暱稱，無論在工作或生活方面遇到困難時，她都是同仁們最堅強且信賴的後盾。

其中，鄧淑華甫一接任八里區清潔隊長，就遇到垃圾費隨袋徵收的大變革，她勇於承擔挑戰，讓八里成為先行示範區，為全市施行政策奠定下良好基礎。另為遏止不肖民眾亂丟圾垃、造成髒亂，她在八里即首創以當地民間信仰－土地公做宣導標語，成功降低隨意棄置的情形，並一度造成話題，現在各地爭相仿效！

鄧淑華來到泰山區隊服務後，也將好的經驗繼續傳承，後逢新冠疫情肆虐，更是嚴謹地規劃每一條清消路線，務使全面覆蓋，讓民眾都能安心生活。環保局長程大維表示，特別感謝本局28區清潔隊員共計5千多人的努力，他們服務超過400萬名市民，工作內容多元，不僅是環境維護、垃圾收運，還須出動救災復原等，長時間與廢棄物為伍。

▲▼清潔隊長鄧淑華破獲20億毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

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