法醫當遺體修復師！替空難飛官「重塑頭顱」　家屬大哭：終於完整

▲法醫楊敏昇看見人間百態，利用工作之餘繼續發揮專業，當起遺體修復師、生命教育講師。（圖／楊敏昇提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署法醫楊敏昇除了上班時間陪同檢察官相驗屍體「幫屍體說話」外，私人時間同樣運用自己的專業投身公益，組成「遺體修復團隊」幫死者還原生前的面貌、進入校園教導小朋友生命關懷的人生課程，他利用自身經驗，將車禍身亡、謀殺等社會案件融入教學，教孩子學習珍愛生命。

從事法醫逾20年的楊敏昇，經手過國華空難、921震災等大型災難，也鑑識了清華大學研究生「王水情殺案」等震驚社會的重大刑案。

▲▼楊敏昇將自己的工作經歷融入生命關懷課程，教導學生了解生命的有限，懂得珍惜生命，體悟生命價值。





除了幫「死者說話」外，楊敏昇因為經常接觸各種原因失去原本面貌的遺體。他說，車禍身亡的屍體通常因撞擊肢解面目全非、溺水遺體可會因遺體過度吸水膨脹或腐爛，死者與生前樣貌差異太大，總是讓家屬在見最後一面時不能接受，痛徹心扉沉溺於傷痛久久難以走出。

楊敏昇不捨家屬悲戚，因此組成「遺體修復團隊」當起「遺體修復師」，為死者重塑生前樣貌，希望能讓家屬減少心中遺憾、協助盡快從傷痛中走出。同時還把這些年看到的世間百態，寫成《拼圖者的生命觀察》一書。

▲湖口一名外籍女子遭男友砍殺客死異鄉，楊敏昇不捨，協助死者修復遺體。（圖／記者陳凱力攝）

2020年新竹湖口一名外籍女子遭男友砍殺60多刀客死異鄉，楊敏昇驗屍時不忍女子身上刀傷，主動帶領修復團隊，一針一線縫補、修復死者遺體，讓她有尊嚴地完成人生最後一段程。

修復過這麼多遺體，他說印象最深的是國軍一架直升機墜毀，當時造成2名飛官殉職，軍方特別請他為2名飛官修復遺體，但遺體碎裂嚴重，修復非常困難，他謹慎為飛官完成頭顱與臉部重塑，並拼湊出完整身體，最後家屬在瞻仰遺容實看見飛官終於「完整」後放聲大哭，事後家屬緊握他雙手，頻頻落淚道謝，讓他自己都忍不住流下淚水。

楊敏昇說，面對離別凡人都會悲傷，尤其面對親人離開會更顯脆弱，要學會接受悲傷情緒，適度宣洩、哭泣，才能慢慢走出傷痛。他也將這些生命故事融入生命關懷課程，在課堂上與學生分享，他說，提早讓孩子接觸生命教育，以社會真實案例呈現，讓孩子了解生命的有限，懂得珍惜生命，體悟生命價值。