夫妻沒錢裝潢「帶3娃住毛坯房」掏光積蓄：交房租不如還貸款

▲夫妻帶3個孩子入住毛坯房。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

簡易的布衣櫃、木板門，客廳擺上小沙發和小電視…，河南安陽林州市一對年輕夫妻近日入住毛坯房，貼出的影片也引發大批網友關注。近日，女屋主回應，買房主要是為方便孩子上學，付完頭期款就基本掏空了積蓄，地磚還是公公幫忙鋪的，但有個自己的家感覺很溫馨。

據《極目新聞》報導，柴姓女屋主表示，她和丈夫老家都是河南安陽農村，兩人都是90後（1990年後出生），大女兒已經10歲，二胎是一對龍鳳胎，如今6歲，馬上要上國小了。原本兩人和孩子都是居住在農村，但隨著孩子長大，為方便孩子上學，還是決定在市區購買一套房。

丈夫表示，這套房子於2019年購買，總價60多萬元（人民幣，下同），頭期款約20萬元，頭期款基本將他們夫妻二人打工的積蓄掏空。

柴女說，「還沒交屋的時候，我們在市區租房了1年，一家人住在一間房裡。」她表示，租房多有不便，想添置東西又擔心不方便帶走，租房合約快到期時剛好購買的新房也交付了，便決定乾脆搬進毛坯房，「反正交房租，不如拿來還貸款。」

柴女回應，最開始她丈夫計劃什麼都不裝修就搬進來，但考慮到水電管線和生活便利，還是決定將地磚鋪上，「我公公就是鋪地磚的工匠，地磚都是他來幫忙鋪的。」柴女說，剩下的沙發電視等傢俱，大部分是他們從老家搬來的，雖然房子沒裝修，但有個自己的家感覺還是很溫馨。