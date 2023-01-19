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傳巴沙魚吃多洗腎洗到死！漁界：磷酸鹽不能泡太久「1招辨識過量」

▲▼江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚。（圖／記者白珈陽攝）

▲江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚。（圖／記者白珈陽攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中知名連鎖餐飲江小魚涉販賣過期巴沙魚，引發譁然，有酒館粉專直指，目前市售的巴沙魚大多泡過藥水，人體若攝入過多，恐導致洗腎，呼籲大家不要再吃了。漁業界人士坦言，因巴沙魚平價、好料理，是國內吃到飽餐廳、火鍋餐廳愛用魚種，因肉質偏澀，通常會泡藥水處理，但只要符合安全規範，食用無虞，也呼籲食藥署加強進口檢驗。

臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文指出，巴沙魚無刺又軟，許多業者會將其拿去泡磷酸鹽，動植物體內若攝入過多磷酸鹽，將造成鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病過量的磷；甚至還可能引發慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等，「我好幾個朋友就是洗腎洗到最後死掉的…」。

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業者將「巴沙魚」標示為「多利魚」。（圖／台北市衛生局提供）

▲巴沙魚肉質偏澀，業者通常會浸泡藥水改良肉質。（圖／台北市衛生局提供）

高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華表示，台灣使用的巴沙魚就是越南的鯰魚，也是越南最大經濟養殖規模的魚種，因為位處熱帶，魚肉偏澀，必須經過肉質改良比較好販售，通常業者會在符合食品規範下，使用磷酸鹽浸泡讓肉質變嫩變軟，浸泡後增加的含水量約5％，但不免有不肖業者，會增加浸泡時間，藉由增加含水量來增加重量，提醒民眾食用時，若魚肉一夾就散開，就表示浸泡過頭，盡量不要食用。

張鈞華說，巴沙魚本質不差，本身油脂不高、加上沒有魚鱗、很好取肉，是許多國家愛用的魚種，像是歐美國家會拿來當魚排、炸魚薯條，也是國內吃到飽餐廳、火鍋業者、鐵板燒業者愛用的魚種，強調只要魚肉改良在符合食品安全規範下，食用不會有問題，不要因噎廢食。

但有漁界人士指出，因外銷市場需求量大，的確有聽過越南不肖業者為了增加重量，加長巴沙魚的藥水浸泡時間，讓含水量超過 8％，藉此削價競爭，只能呼籲食藥署加強進口檢驗，為民眾食安把關。
 

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