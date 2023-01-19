心智年齡只有3歲！「永遠長不大」3大星座　外表強勢內心超單純

▲有3個星座外表看似強勢，內心卻始終保有童心。（圖／達志影像／示意圖）

記者張乃文／綜合報導

你身邊也有外表看似成熟，行為卻超像孩子一樣的朋友嗎？命理網站「星座上上簽」分享，有3個星座就是心智年齡只有3歲，內心住著一個小朋友，維持單純又天真的狀態。像是射手座就是集樂天、貪玩和愛自由於一身，雖然擁有成熟的一面，但比起其他人，他們擁有更多的童心。

「星座上上簽」提到，永遠長不大「三大星座」：

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1.射手座

樂天派的射手座永遠呈現一副「沒長大」的樣子，貪玩的個性，可能會持續伴隨他們的一生。不過，這不代表他們沒有成熟的一面，只是某部分是充滿童真的。也因為射手座喜歡簡單、純粹，因此總是以「直率」的態度去面對一切。

射手座不喜歡被世俗束縛，因此即便一把年紀了，也會隨時來一場說走就走的旅行。

2.雙魚座

探究雙魚座的內心其實可以發現，他們並不如外表所看到的幼稚而不現實。雖然很多表現跟觀念讓不少人覺得，雙魚座就是長不大，但實際上可能是他們「情願長不大」。也就是說，不是所有的雙魚座都長不大，而是有些人清醒了，也就長大了。

3.牡羊座

白羊內心始終住著一個孩子，平時雖然一副強勢的樣子，但其實是個單純的星座，用簡單而直率的眼光去看世界。他們維持孩子氣的時間也比一般人更長，直到經歷了險惡和傷害才會慢慢成長，不再單純的同時，也會把肆意的性格藏起來。