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瘋電影／奇異冒險　來到一個沒有天空的奇異地域冒險

文／賴賴

▲▼奇異冒險。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

迪士尼出品的電影，多半走家庭溫馨路線，適合闔家觀賞，而這片將奇幻色彩加到最高點，整體色調偏向粉、紫色系，讓視覺直接產生如夢幻影般的效果，而在這個幻境的國度，沒有屬於自然的色系，終於在結局有了反轉且符合邏輯的驚喜，整體感是好看的。

整部電影的質感，就像是在說與病毒共存的一種概念，當雙方互不相識，只想彼此傷害和殺害，於是有了戰鬥的過程，但某些不熟悉的菌種，是可以互相利用並且共存的，終究人類進入某個軀殼裡，也間接地引導，生命存在應該彼此尊重，共生才能擁有光明的願景。而家庭是每個生命最基本重要的存在，互相尊重是父母必須開始自我訓練的一項課題，孩子就像細胞分裂，不屬於父母的一部份。

片　　名：奇異冒險
英文片名：Strange World
類　　型：動畫、動作、冒險
上映日期：2022-11-25
片　　長：01時42分
導　　演： 唐霍爾(Don Hall)
演　　員： 傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal) 、 賈布克楊懷特(Jaboukie Young-White) 、 蓋柏莉尤恩(Gabrielle Union) 、 艾倫圖克(Alan Tudyk) 、 劉玉玲(Lucy Liu) 、 丹尼斯奎德(Dennis Quaid)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

電影講述一個探險家家族，爺爺耶格是個視冒險如命的探險家，卻在兒子薩奇年幼時失蹤；兒子薩奇骨子裡絲毫沒有探險家熱血的基因，只願當個穩定的農夫過一生；孫子伊森則愛做冒險的白日夢。某天總統無預警拜訪薩奇，希望他能帶領團隊前往一個未知地帶探索並且拯救世界。

百般不願、但身負重任的薩奇帶著伊森前往，竟碰上失蹤已久的父親。祖孫三代一同在一個充滿奇妙、敵意的世界展開了未知的冒險。究竟這些年父親都發生了什麼？個性迥異的祖孫三人，將如何克服意見上的分歧？攜手面對困難，展開未知的奇異冒險？

由《大英雄天團》和《魔法滿屋》製作團隊操刀，迪士尼 2022 全新冒險動畫 <奇異冒險>，找來傑克葛倫霍、賈布克楊懷特、蓋柏莉尤恩、劉玉玲、丹尼斯奎德等演員共同配音，今年 11 月將引領觀眾一起來趟刺激精彩的未知奇幻旅程！

▲▼奇異冒險。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲爺爺是探險家，為了拯救世界帶著全家冒險，但兒子只想務實作農夫。

▲▼奇異冒險。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲務實的爸爸生了一個不想當農夫的兒子。

▲▼奇異冒險。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲兒子對自己與新生命，有自己的價值觀。

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