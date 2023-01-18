勞斯萊斯當婚車！趕吉時撞石墩成爛鐵　天價維修費曝GG了

▲一輛勞斯萊斯婚車因車速過快撞上石墩，車體損毀嚴重。（圖／翻攝自抖音／湖南電視台）

圖文／CTWANT

大陸安徽17日一輛勞斯萊斯婚車，疑似因為駕駛車速過快，撞上路邊石墩造成車體嚴重損毀，所幸車內人員並無大礙。而根據業內人士表示，要修好這輛勞斯萊斯恐須花費超過百萬元人民幣（約新台幣450萬元）。

根據陸媒綜合報導，大陸安徽省宿松縣千嶺鄉竹墩村在17日早晨，一輛勞斯萊斯婚車失控撞上路邊石墩，左輪脫落、車體嚴重損毀。

根據目擊者楊先生表示，當天是朋友結婚，該輛勞斯萊斯是接親車隊的頭車，新郎也在該輛車上。警方表示，當時因為趕時間車速太快才會失控撞上石墩，「如果車開不快的話，不會受損那麼嚴重」。

▲維修費保守估計將超過百萬元人民幣。（圖／翻攝自抖音／湖南電視台）

一名從事勞斯萊斯保養維修工作的業者也透露，根據事故影片判斷，這輛勞斯萊斯受損程度極為嚴重，要是在4S店內將會被損為「報廢」，如果將車送至維修店修理的話，維修費恐須花費超過百萬元（人民幣）。

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