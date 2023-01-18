神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

▲克雷格帕克發出預言，台灣即將會發生一場意外衝突，並引發第三次世界大戰。（圖／翻攝自Youtube ／@Craig Hamilton-Parker）

圖文／CTWANT

英國通靈者克雷格帕克（Craig Hamilton-Parker），過去曾精準預言哈利王子、梅根會離開英國王室，被外界譽為「新神鬼先知」。近日帕克在接受《每日星報》採訪時，再度拋出對世界的預言警告，其中點名了台灣，表示台灣近期可能會發生一場嚴重的「意外衝突」，且這場衝突將引爆全球的局勢變緊張，更直言這將會是「未來兩年最嚴重的事情」。

帕克告訴《每日星報》表示，「我預見台灣可能會爆發一場影響巨大的恐怖意外，可能是潛艇相互撞擊，也可能是飛機相互碰撞。我感知到這場意外是人為所致，然後它就失控了。」

帕克提到，這起事件將會把中國大陸、俄羅斯都牽涉其中，結果引發更大的衝突，甚至衝突的規模，會猶如引發世界第三次大戰一樣，克雷格帕克不諱言，這是「未來兩年最嚴重的事情」。

帕克並提到，「俄羅斯會和中國大陸站在同一陣線，成為被世界孤立的國家，而這也將激怒中國，讓事情變得更糟」。但他也暗示，雖然會有衝突，但這起衝突最後會以好的結果結尾，「我覺得中國最後會分裂成很多個小國，而不是現在的這一個大國」。

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