　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

▲▼ Craig Hamilton-Parker。（圖／翻攝自Youtube @Craig Hamilton-Parker）

▲克雷格帕克發出預言，台灣即將會發生一場意外衝突，並引發第三次世界大戰。（圖／翻攝自Youtube ／@Craig Hamilton-Parker）

圖文／CTWANT

英國通靈者克雷格帕克（Craig Hamilton-Parker），過去曾精準預言哈利王子、梅根會離開英國王室，被外界譽為「新神鬼先知」。近日帕克在接受《每日星報》採訪時，再度拋出對世界的預言警告，其中點名了台灣，表示台灣近期可能會發生一場嚴重的「意外衝突」，且這場衝突將引爆全球的局勢變緊張，更直言這將會是「未來兩年最嚴重的事情」。

帕克告訴《每日星報》表示，「我預見台灣可能會爆發一場影響巨大的恐怖意外，可能是潛艇相互撞擊，也可能是飛機相互碰撞。我感知到這場意外是人為所致，然後它就失控了。」

帕克提到，這起事件將會把中國大陸、俄羅斯都牽涉其中，結果引發更大的衝突，甚至衝突的規模，會猶如引發世界第三次大戰一樣，克雷格帕克不諱言，這是「未來兩年最嚴重的事情」。

帕克並提到，「俄羅斯會和中國大陸站在同一陣線，成為被世界孤立的國家，而這也將激怒中國，讓事情變得更糟」。但他也暗示，雖然會有衝突，但這起衝突最後會以好的結果結尾，「我覺得中國最後會分裂成很多個小國，而不是現在的這一個大國」。

延伸閱讀
紅包被媽媽收走「以為存很多」　張宇國中想買玩具才驚覺不妙！真相曝光好崩潰
她用餐慘遭持刀挾持　店主夫妻「搶下刀刃」：不搶後果嚴重
網紅圤智雨、布丁下台中談商事　助理倒車自撞電線桿2人送醫

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
快訊／國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍
快訊／賴清德：務實認定台灣是主權獨立國家　沒有再宣布獨立的必
聯電年終開獎！　僅2年資「嗨領260萬」
快訊／北市知名旅館熄燈！　網不捨：去看演唱會都住這
快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首
快訊／印尼外海規模7.2地震！　發布紫色「海嘯警戒」
今年首例！南部女染「B型流感」亡　類流感一周就診飆升4.5萬
前綠委兒是共犯！　偷賣5000噸汽油給北韓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

路跑迷航5hrs！新竹男失神癱路邊抖喊：進入異空間　3天後離奇命危

妹子穿「超透氣」牛仔短褲太勁爆　網笑：適合做子宮頸抹片

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

路跑迷航5hrs！新竹男失神癱路邊抖喊：進入異空間　3天後離奇命危

妹子穿「超透氣」牛仔短褲太勁爆　網笑：適合做子宮頸抹片

涉案贓款232億元！　香港史上最大「洗黑錢」案告破

何如芸赴新加坡找兒　驚遇1狀況「延誤行程」

正副議長選舉跑票！國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍

快訊／蘇貞昌「有跟蔡英文討論內閣人事」：明天就會知道結果

《咒》男星現身拍MV　新人團嚇到不敢直視

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

新北男加班返家遇死劫！騎車撞違規小貨車噴飛　慘遭輾斃

落實公職人員財產申報審核　台東縣稅務局公開抽籤

斥資1200萬！Joeman開箱百坪工作室　5萬辦公椅「1人1張」帥爆

昔抗國民黨、今有中國威脅　賴清德宣示4堅持：努力維持區域和平

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

新奇熱門新聞

路跑迷航5hrs！他抖喊：進入異空間...3天後命危

妹子穿「超透氣」短褲　網笑：適合做子宮頸抹片

新神鬼先知預言台灣將爆衝突　規模堪比三戰

他從死囚身上剝下2000張「刺青人皮」

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

神鬼靈媒點名台灣「將爆意外衝突」！中俄牽涉其中

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

自稱「最後一名處女」！火辣正妹自曝最愛書呆子

癸卯兔年出現農曆「閏二月」　全年將變384天

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

網美擁「超巨飛彈奶」　下半身露出讓人驚呆

人妻曝夫「恐怖睡眠習慣」網：快離婚

更多熱門

相關新聞

吳姍儒卸貨倒數1個月！

吳姍儒卸貨倒數1個月！

吳姍儒（Sandy）去年1月嫁給設計師男友王陽開，同年9月她發文分享懷孕5個月的喜訊，11月底向中天《小明星大跟班》請產假，預計農曆年後2月卸貨。上個月6日，時報周刊CTWANT在台北市民生社區巧遇王陽開正在談公事，看他專心賺錢的模樣，想必一定能讓在家待產的Sandy更加無後顧之憂。

除夕不回婆家遭罵不像話！丈夫霸氣相挺

除夕不回婆家遭罵不像話！丈夫霸氣相挺

以為父親早過世「辣媽靠3線索找到人」

以為父親早過世「辣媽靠3線索找到人」

大寒要來了！命理師曝6禁忌：犯了這點恐猝死

大寒要來了！命理師曝6禁忌：犯了這點恐猝死

男友「身上有吻痕」！妹子崩潰：他上了我哥

男友「身上有吻痕」！妹子崩潰：他上了我哥

關鍵字：

Craig Hamilton-Parker周刊王

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面