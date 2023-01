美14歲少女停車場射殺朋友　11歲男孩「站旁邊」衰被流彈打中死亡

▲美國14歲少女在停車場和女性友人爆發激烈衝突,朝對方開槍卻不慎擊中另一名11歲男童。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/編譯

美國德州達拉斯(Dallas)警方表示,當地一名14歲少女於16日遭指控謀殺,她在公寓停車場與另一名少女發生爭執打鬥時掏出手槍,結果流彈不慎擊中站在一旁的11歲男童,導致男童傷重身亡。目前涉案少女已經被關押至少年司法中心。

根據美媒CNN報導,警方於當地時間15日下午2時左右接獲通報稱,達拉斯南部一棟公寓大樓發生槍擊事件。警方經調查確認,有2名少女在停車場發生打鬥,其中一名少女拿出一把手槍,朝著與她發生衝突的少女方向開槍,但子彈卻擊中旁觀的另一名11歲男童德埃文(De'Evan McFall),傷者送醫後仍不治身亡。

警方表示,開槍的少女起初逃離事發地點,但隨後很快就被拘留並起訴,目前人暫押在亨利韋德少年司法中心(Henry Wade Juvenile Justice Center),調查過程中發現了一把武器。不過,警方沒有說明少女是否住在公寓大樓內,也暫且不會公布未成年涉案人姓名。

Dallas police said the boy was a bystander caught in gunfire as two girls fought outside an apartment complex. The 14-year-old initially ran away, but was later taken into custody. https://t.co/sx4smwTPy7