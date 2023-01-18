美14歲少女停車場射殺朋友　11歲男孩「站旁邊」衰被流彈打中死亡

▲美國14歲少女在停車場和女性友人爆發激烈衝突，朝對方開槍卻不慎擊中另一名11歲男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國德州達拉斯（Dallas）警方表示，當地一名14歲少女於16日遭指控謀殺，她在公寓停車場與另一名少女發生爭執打鬥時掏出手槍，結果流彈不慎擊中站在一旁的11歲男童，導致男童傷重身亡。目前涉案少女已經被關押至少年司法中心。

根據美媒CNN報導，警方於當地時間15日下午2時左右接獲通報稱，達拉斯南部一棟公寓大樓發生槍擊事件。警方經調查確認，有2名少女在停車場發生打鬥，其中一名少女拿出一把手槍，朝著與她發生衝突的少女方向開槍，但子彈卻擊中旁觀的另一名11歲男童德埃文（De'Evan McFall），傷者送醫後仍不治身亡。

警方表示，開槍的少女起初逃離事發地點，但隨後很快就被拘留並起訴，目前人暫押在亨利韋德少年司法中心（Henry Wade Juvenile Justice Center），調查過程中發現了一把武器。不過，警方沒有說明少女是否住在公寓大樓內，也暫且不會公布未成年涉案人姓名。

Dallas police said the boy was a bystander caught in gunfire as two girls fought outside an apartment complex. The 14-year-old initially ran away, but was later taken into custody. https://t.co/sx4smwTPy7 — ABC13 Houston (@abc13houston) January 18, 2023

死者母親賽特絲（Vashunte Settles）表示，就讀小學5年級的兒子德埃文就死在她的面前，「我被迫親眼目睹這一切，我永遠都無法忘記。」賽特絲說，她只希望年輕世代在做出不理智的事情之前，能先停下來想一想。

《紐約郵報》指出，死者祖母威廉絲（Lois Williams）呼籲大眾為防止槍支暴力盡一份力，「拜託，人們！別再自相殘殺了！我從沒想過我會為了孩子站在這裡說這些。」家屬們還表示，他們認識那名被指控殺害德埃文的少女，而且兩家人關係很親近，因為他們從小就一起長大。其他鄰居則告訴當地媒體，這幾名青少年之間經常發生打架事件。