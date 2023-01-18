　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美14歲少女停車場射殺朋友　11歲男孩「站旁邊」衰被流彈打中死亡

▲停車場,地下室。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國14歲少女在停車場和女性友人爆發激烈衝突，朝對方開槍卻不慎擊中另一名11歲男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國德州達拉斯（Dallas）警方表示，當地一名14歲少女於16日遭指控謀殺，她在公寓停車場與另一名少女發生爭執打鬥時掏出手槍，結果流彈不慎擊中站在一旁的11歲男童，導致男童傷重身亡。目前涉案少女已經被關押至少年司法中心。

根據美媒CNN報導，警方於當地時間15日下午2時左右接獲通報稱，達拉斯南部一棟公寓大樓發生槍擊事件。警方經調查確認，有2名少女在停車場發生打鬥，其中一名少女拿出一把手槍，朝著與她發生衝突的少女方向開槍，但子彈卻擊中旁觀的另一名11歲男童德埃文（De'Evan McFall），傷者送醫後仍不治身亡。

警方表示，開槍的少女起初逃離事發地點，但隨後很快就被拘留並起訴，目前人暫押在亨利韋德少年司法中心（Henry Wade Juvenile Justice Center），調查過程中發現了一把武器。不過，警方沒有說明少女是否住在公寓大樓內，也暫且不會公布未成年涉案人姓名。

死者母親賽特絲（Vashunte Settles）表示，就讀小學5年級的兒子德埃文就死在她的面前，「我被迫親眼目睹這一切，我永遠都無法忘記。」賽特絲說，她只希望年輕世代在做出不理智的事情之前，能先停下來想一想。

《紐約郵報》指出，死者祖母威廉絲（Lois Williams）呼籲大眾為防止槍支暴力盡一份力，「拜託，人們！別再自相殘殺了！我從沒想過我會為了孩子站在這裡說這些。」家屬們還表示，他們認識那名被指控殺害德埃文的少女，而且兩家人關係很親近，因為他們從小就一起長大。其他鄰居則告訴當地媒體，這幾名青少年之間經常發生打架事件。

ET快訊
烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機墜毀幼稚園旁
騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍接夫電話淚崩
快訊／直升機墜毀幼稚園！　基輔16死一片火海
台中Lalaport違停嚴重！　半天開232張罰單
徐懷鈺44歲了還超辣！　親揭凍齡瘦身秘訣
超商咖啡「買6送6」來了　加碼大杯美式只要25元
快訊／NCC重罰民視300萬！　周玉蔻〈辣新聞152〉7違規

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

黑色行李箱驚藏男屍！他遭「切7段」丟棄路邊　軀幹暴露草叢

北極熊闖人類村莊大開殺戒　居民驚嚇逃竄「婦女與男童被咬死」

直升機墜毀「基輔幼稚園」至少16死　烏克蘭內政部長罹難

澳航百人客機「空中爆出巨響」　一路顛簸！乘客不知竟是引擎故障

女童肩膀嚴重瘀青！幼兒園卸責「睡醒就這樣」　扯謊不願交監視器

風箏線纏脖子「恐怖割喉」爆6死　印度女童走路回家也喪命

美14歲少女停車場射殺朋友　11歲男孩「站旁邊」衰被流彈打中死亡

一起參加生日聚會！17歲女落單被2男綁架　爸媽在性侵現場找到她

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

黑色行李箱驚藏男屍！他遭「切7段」丟棄路邊　軀幹暴露草叢

北極熊闖人類村莊大開殺戒　居民驚嚇逃竄「婦女與男童被咬死」

直升機墜毀「基輔幼稚園」至少16死　烏克蘭內政部長罹難

澳航百人客機「空中爆出巨響」　一路顛簸！乘客不知竟是引擎故障

女童肩膀嚴重瘀青！幼兒園卸責「睡醒就這樣」　扯謊不願交監視器

風箏線纏脖子「恐怖割喉」爆6死　印度女童走路回家也喪命

美14歲少女停車場射殺朋友　11歲男孩「站旁邊」衰被流彈打中死亡

一起參加生日聚會！17歲女落單被2男綁架　爸媽在性侵現場找到她

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」嗨曬帳戶截圖：很敢給

「粉鼻小白豬」試穿過年新衣服　糗變深V露背裝媽看傻：變那麼胖

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

叉燒豚骨拉麵入榜！迴轉壽司外送排行榜TOP 5還有烏龍麵

人類水杯更好喝！喵零形象擠成「扁臉冏冏貓」　照片曝光逗樂7千人

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

先探／謝金河：兔年新希望　一元復始萬象更新

先探／嚴選7大族群14檔動如狡兔股

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

天生擁34KK巨胸　女搭機塞不進經濟艙

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

澳航求救最新畫面曝光　班機平安降落

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

1隻暴走7隻跟著瘋！女幫遛狗慘被咬死

直升機墜毀幼稚園　烏內政部長罹難

男跳鐵軌撿菸　被火車撞回月台

欠債女拍片肉償　遭男友猛刺數十刀亡

世界最長壽人瑞逝世　享嵩壽118歲

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震

AV人妻約粉絲開房　一開門竟是老公

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

剛宣布懷孕　網紅搭上尼泊爾死亡班機

更多熱門

相關新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

國外一名男子開車到麥當勞買午餐，沒想到取餐後打開袋子，除了餐點以外還出現一袋袋現鈔，金額高達數千美元，令他當場陷入天人交戰，不過後來還是掉頭還給店家，讓不小心丟了錢的員工都感激涕零。他的經歷在網路上引起討論，也有不少網友坦承，換成自己很可能會忍不住起貪念。

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

美客機急煞「差300公尺撞上」　乘客驚慌尖叫

美客機急煞「差300公尺撞上」　乘客驚慌尖叫

關鍵字：

流彈槍殺美國槍枝少女北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面