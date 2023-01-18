再爆違法醫材流入台灣　醫警告：認明鳳凰電波認證診所　避免假貨風險

▲療程前，認明原廠認證診所具備的「原廠儀器證書」，以確保合法醫材來源。（圖／雅丰診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

步入年前醫美保養旺季，近年網路充斥不肖業者以團購方式銷售低價醫美療程並於非法醫療場所進行醫療行為，而若操作者非醫師並使用違法設備，容易造成花大錢又治療無效甚至嚴重醫療風險。而近日再爆出非法醫療器材流入台灣市場，不肖業者直接使用購物網站上購買的非法醫療器材為消費者進行療程，警方與醫師均呼籲，這類非法進口設備，完全沒有經過台灣衛福部的審查核可，真假難以分辨，醫療風險與療程安全性令人擔憂。

針對近期的違法醫美儀器流入市面的現象，雅丰診所曾文尚醫師指出，以熱銷的美國正宗電波拉皮療程為例，使用經由美國FDA和台灣衛福部核准把關的機器及探頭，透過原廠認證的診所及經由原廠培訓的醫師提供令人安心的治療服務。

▲國外購物平台網站販售之醫療器材合法性及使用安全堪慮（圖／翻攝自網路）

警方多次破獲非法醫療器材，發現合法診所協助掩飾販售山寨違法產品牟利，也有民眾透過網路論壇爆料，有不肖業者提供假機器、山寨探頭，以低於市價之促銷攬客並帶至民宅施做療程。使用未經核准之醫療器材，於非醫療場所進行醫療行為皆屬違法，術後若造成任何嚴重副作用衍生醫療糾紛，當心求助無門。

▲「機器防偽雷射標籤」可確保機器為合法原廠正貨。

曾文尚醫師呼籲，山寨假貨難以透過肉眼分辨，甚至有假冒的防偽標籤企圖混淆民眾，可親自以原廠官方LINE帳號掃描QRcode，透過防偽升級辨識機制，主動認明美國正宗電波拉皮療程確保為原廠正貨，才能讓療程安心有保障。

1. 接受療程前，上網查詢原廠認證診所，並請診所出示「原廠機器證書」確保為原廠合作之診所。

2. 確認機器上方貼有「機器雷射標籤」，確保機器為合法的原廠正貨機器。

3. 自行拆封全新探頭，透過原廠官方Line掃描印有「台灣」字樣的防偽雷射標籤，可避免使用到仿製或改造探頭，保障自身醫療權益及療程安全。

▲可經原廠官方LINE帳號，親自掃描QRcode驗證原廠探頭。

曾文尚醫師提醒，由於電波拉皮療程廣受消費者喜愛，因此坊間充斥許多低價假貨的行銷陷阱，切勿被低價迷惑或貪小便宜，而使用到來路不明的違法機器與探頭，造成傷害要花更久時間修復，甚至可能是一輩子的遺憾，療程前應與專業醫師充分溝通，並在合法的醫療場所進行療程，讓療程有效發揮價值，才能美得安全又安心。

▲諮詢醫師：雅丰診所曾文尚醫師。