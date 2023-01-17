台首例桶屍案！國中生遭灌水泥丟淡水河　冤魂現身索命

▲凶手將少年勒昏後裝進塑膠桶，並灌入水泥封屍。



圖文／鏡週刊

20多年前，新北市發生全台第一起水泥桶屍案，1名年僅15歲的國中男生阿德（化名）誤交損友，在中秋節當天，因不願配合友人欲綁架鄉長兒子的擄人計畫，竟遭到對方勒昏，嫌犯誤以為國中生已死，竟將他裝入1個藍色塑膠桶中，殘忍灌入水泥後將他活活悶死，事後再將桶子丟入淡水河中。

歹徒行凶後打電話向死者父親勒贖10萬元，還要他把錢匯入死者銀行帳戶，警方獲報請家屬依指示匯款，沒多久就有1個身穿雨衣、頭戴安全帽的男子到提款機前把錢領光。李父看完提款機監視器畫面，發現領錢者可能是自己兒子，一度以為是兒子找友人合謀騙錢花用。

▼警方鋸開藍色塑膠桶，在裡面發現一具腫脹的屍體。



警方依通聯紀錄發現，歹徒事後曾使用死者手機，最後還變賣。清查發現嫌犯在短短1週遊遍花蓮、台東、嘉義，之後返回新北投宿五股1家汽車旅館。警方監控鎖定立即上門抓人，逮捕4名行凶嫌犯，供出肉票早被殺了棄屍，帶領警方在八里1處碼頭附近找到藏屍塑膠桶。

▼歹徒穿上雨衣、戴安全帽，前往提款機提領贖款。



法醫解剖發現，死者的氣管滿是水泥，代表他被裝入塑膠桶時還有呼吸，後因大量水泥灌入，窒息而死。死者父母聽到驗屍結果，崩潰大哭，李母甚至一度昏厥倒地，清醒後痛罵：「做鬼也不會放過殺兒子的人！」

▼潘文通表示，八里桶屍案是他從警30多年來，辦過手段最殘忍的刑案。



法院審理期間，主嫌曾多次在法警室緊閉雙眼、發抖唸佛經，法警以為他太緊張，詢問後才知道他不敢睜開眼，因為只要睜開眼，就會看見阿德站在面前要向他索命。一、二審都依殺人罪將2名主嫌判處死刑；案件進入更一審，高等法院改判2人無期徒刑