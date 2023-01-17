黑手黨老大兇殘手段曝光　12歲童慘遭「整桶強酸浸泡」化骨滅屍

▲義大利頭號通緝犯、西西里島黑手黨首腦德納羅落網。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利60歲西西里黑手黨老大德納羅（Matteo Messina Denaro）逃亡30年，當地警方終於在16日逮捕這名頭號通緝犯。德納羅行徑惡劣被稱為「魔鬼」（the Devil），宣稱殺過的人可以填滿墓園。如今有受害者指證，他年僅12歲的兄弟在德納羅的指示下遭綁架撕票，遺體甚至被用強酸融解。

根據《每日郵報》等報導，好萊塢系列電影「教父」（The Godfather）故事背景中的西西里黑幫「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）惡名昭彰，其60歲首腦人物德納羅被通緝30年，終於在私人醫院接受大腸癌治療時落網。消息曝光後，受害者家屬尼古拉（Nicola Di Matteo）受訪表示，德納羅29年前下令綁架並殺害了他的兄弟，手段殘暴。

▲義大利警方公布的德納羅正面照。

尼古拉說，1993年當時他年僅12歲的兄弟朱塞佩（Giuseppe Di Matteo）被綁架，黑手黨試圖以此威脅他們的父親不要向警方提供證據，最終朱塞佩遭囚禁了長達2年後被勒斃，屍體被放入整桶強酸中融解。尼古拉說，聽聞黑手黨頭目德納羅被捕彷彿又被揭開往年的舊傷疤，家人感到既高興又痛苦，他希望對方可以活久一點，盡可能受病痛折磨，「就像他曾讓我兄弟受苦一樣，那是個無辜的孩子。」

▲德納羅過去1年多來固定在同一家私人醫院接受癌症治療，遭警方鎖定逮人。

尼古拉表示，「我們現在最想知道的是，他是如何能在30年的歲月裡不被警方抓獲。也許如今真相會浮出水面。」據報導，德納羅曾經在紀錄片中吹噓自己「殺過的人多到足夠填滿一個小墓園」，一邊從義大利政府手中領到失業補助金，一邊開保時捷跑車，穿亞曼尼西裝，又戴勞力士名錶，曾經參與殺害檢察官、執行炸彈攻擊等嚴重犯罪行為。