尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

▲雪人航空15日發生72人客機墜毀事件，尼泊爾當局持續進行搜救。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）ATR-72客機9N-ANC航班15日墜機，導致至少69人死亡，至今仍未尋獲倖存者。航空專家指出，這起空難可能是因為尼泊爾當地的特殊氣候與飛行員的計算錯誤所造成。他表示，尼泊爾屬於高海拔地區，空氣非常稀薄，而飛機在稀薄空氣中的飛行速度更快，但飛行員可能以為飛機的速度比實際速度快，因此降低速度，導致飛機失速墜機。

根據《太陽報》報導，航空專家巴奇（Ron Bartsch）表示，這起造成至少69人罹難事故的主因可能是因為尼泊爾的氣候與飛行員的失誤。他指出，從影片中可以看到，飛機似乎在半空中失速。事實上，尼泊爾的地形非常不利於飛行，因為風大，海拔高，而當地機場的跑道更是具有挑戰性，是全球難度最高的跑道之一。

▲尼泊爾空難仍未尋獲倖存者。（圖／路透）



巴奇解釋，尼泊爾的海拔高，因此空氣較稀薄。空氣密度低，則會使得風阻減少，因此飛機在稀薄空氣中飛行的速度更快，所以消耗的燃料也較少。然而飛行員可能因為有這樣的既定概念，因此以為飛機的速度比實際速度還要快，所以進行減速，但飛機需要空氣才能飛行。他強調，「我認為飛機已進入失速狀態。」

巴奇表示，飛行員疑似是發生空間定向障礙（空間迷向），也就是無法正確判斷飛機狀態、高度以及速度等。他直言，飛行員的失誤可能是導致墜機的主要原因，接下來調查人員也會徹查飛行員是否經過適當的培訓，因為正常情況下，「飛機不可能從天上墜落，尤其是現代飛機。」

根據《天空新聞網》報導，前機長貝利（Byron Bailey）表示，失速可能是這場墜機意外的主因，因為飛行員「飛得非常慢」。他解釋，所有出入尼泊爾機場的機師都需要特殊的飛行員認證，因為地形太過陡峭，只要飛行員反應太慢，可能就會導致墜機意外發生。