口罩第二階段開放「春節後宣布實施」　新冠擬降第4類傳染病

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第三波Omicron疫情快上快下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前研判已經過了高峰。外界也關心何時口罩可以第二階段鬆綁，王必勝今日說明，目前規劃春節後宣布並且實施，大方向仍為「正面表列室內需要戴的地方」，如醫院、長照機構等、其他部分由民眾自主決定是否戴。

全球陸續鬆綁相慣防疫政策，日本方面傳出政府正研議是否將新冠降為流感等級傳染病，同時考慮取消室內佩戴口罩規定，最快在今年春天修改防疫指引，民眾未來室內原則上將無須戴口罩。

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至於台灣的情況？王必勝表示，新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類法定傳染病或者通報定義修改，目前仍依照原訂計畫，春節之後開始積極行動。口罩部分也一樣，第二階段口罩開放措施過去幾天也積極討論，希望春節過後宣布、實施。

國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時得免戴。第二階段口罩鬆綁，王必勝說，主要是正面表列室內需要戴的地方，例如醫院、長照機構、其他部分自主，大方向不變，但細節還要討論，像現在歐美也都是類似作法。