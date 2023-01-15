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獸父情勒「辛苦扛家」！性侵小姊妹500次害懷孕　他竟喊：沒這麼多

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北獸父性侵兩名女兒，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名國一少女因月經沒來，被父親帶到婦產科檢查竟查出懷孕，而當下父親還對她破口大罵，但院方察覺到少女神色有異報警，沒想到竟意外揪出父親惡行。經查，這名獸父竟性侵自己的兩名女兒，且次數竟高達將近500次，小女兒也因此懷孕，而他在調查期間，雖坦承犯行，但卻辯稱「我記得沒這麼多次」，讓檢方相當氣憤，事後依加重強制性交等罪將他起訴。

據悉，少女姊妹兩人與父母同住，而由於母親因作息不正常，經常在半夜活動，這名獸父為了不影響姊妹上學，因此讓母親獨睡一間房，自己則與兩名女兒同睡。

到了姊姊升國一時，女性第二性徵日漸明顯，長相也日漸成熟，沒想到卻也讓這名獸父起了歹念，不顧妹妹就睡在一旁，對姊姊性侵得逞，且維持著每周至少2、3次的頻率。而等到妹妹也上國中後，這名獸父也以同樣手法對妹妹下手，誇張的是，這名獸父毫無做任何安全措施。

獸父的惡行持續了4年之久，姊妹倆也逐漸懂事，並試圖反抗，但卻仍持續遭到獸父性侵，甚至遭獸父情勒，說自己工作辛苦，要扛整個家的家計，姊妹倆也為此持續隱忍。直到2022年底，妹妹因月經沒來，被獸父帶到婦產科檢查，全案才因此曝光。

據了解，這名獸父當時還在婦產科大罵女兒，「叫你不要亂交男朋友」，所幸婦產科人員機警，發現妹妹神色怪異而報警，妹妹才在警方的協助下，揭開獸父惡行。

經查，這名獸父對姊姊性侵285次、妹妹183次，而在警詢時，他坦承犯行，但避重就輕，還說，「我記得沒這麼多次」，惡劣的態度讓警方相當氣憤，事後也將他依妨害性自主罪嫌送辦。檢方日前偵結，也將他依加重強制性交等罪嫌起訴。

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