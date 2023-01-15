恐怖！國道開「自動駕駛」呼呼大睡　最高罰2.4萬+吊扣牌照6個月

記者楊熾興／桃園報導

針對民眾貼文社群指稱，昨日下午1部自小客車於國道1號北向65公里處，駕駛疑似精神不濟，啓動車輛自動駕駛後邊開車邊睡覺；國道警方15日表示，將依危險駕駛處罰6000元以上罰款及調扣牌照，同時以公共危險罪函送法辦。

▲國道警方表示將依開罰，並依公共危罪函送法辦。（圖／國道公路警察局提供）

▲戴口罩男子在國道中山高，啟動車輛自動駕駛後邊開車邊睡覺。（圖／記者楊熾興翻攝）

根據畫面，該輛Infinity轎車車窗全開，後視鏡還收起來，在內側車道的邊線行駛，戴著口罩的駕駛就在座位上閉目養神。

國道警方接獲檢舉後，經檢視影像發現該車駕駛己違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，警方將通知車主到案說明，並依規定製單舉發，另以公共危險函送桃園地檢署偵辦。呼籲用路人開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，並養足精神，不得有危險駕車之行為。

國道公路警察局表示，發現有危害國道交通車輛，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。