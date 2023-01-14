「送神日」來了！ 6禁忌曝光　命理師警告：「這動作」害家運不順

▲迎接農曆新年前，要先送神清囤才能讓今年圓滿結束、迎接來年好運。（示意圖／Unplash）

圖文／CTWANT

農曆新年即將在下周展開，本周日（15日）是所謂的送神日。在民間的信仰習俗上，通常會在所謂「送神日」這天進行「清囤」，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，送神日有6大禁忌必須遵守，不得冒犯，否則恐讓家運不順。

小孟老師提到，玉皇大帝是管三界的神，而灶神灶王爺是玉皇大帝的弟弟，灶神主管人間香火，體察民間疾苦，因此每年訂於農曆12月24日，由灶王爺領軍帶領眾神回天庭，報告民間是是非非與疾苦。

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也因此，凡人都會在農曆12月24日送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃代表讓灶神，讓神明吃得甜甜的，好讓祂可以幫我們說好話，民間也會在這一天清囤，所謂的「清囤」，就是要把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像給清理乾淨。

而小孟老師提醒，在送神日當天，有五項習俗要注意，才可以圓滿完成送神，迎接新一年的好運。

1、準備供品：

三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。

紙錢：壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法：先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下，請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

2、清囤順序：

送完灶神完後，就可開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先，說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。第二步清理神明香爐。第三步清理祖先牌位。第四步清理祖先香爐。第五步清理佛桌。第六步清理擲杯。

3、不可以倒爐：

清囤時，神明與祖先香爐，可拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。注意清囤時，不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。而最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

4、大年初四記得接神

俗謂：「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在大年初四下午4：00後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5、祭拜地點：廚房、神明廳

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

至於送神日，小孟老師也提醒了六大避免觸犯的禁忌：

1、不可以說壞話吵架：

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚：

今年祭拜時間最佳時刻為早上5：00至7：00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌不要亂搬動：

清囤完神像.香爐.祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位：

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火：

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清囤不宜有負面情緒：

清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

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