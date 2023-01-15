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LINE FRESH校園競賽結果出爐　舊物「再設計」奪首獎

▲LINE FRESH校園競賽結果出爐。（圖／LINE提供）

▲LINE FRESH校園競賽結果出爐。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

從2020年開始，LINE每年在台籌辦LINE FRESH校園競賽，讓年輕的褶子運用LINE的所有功能，提出一個可以解決社會問題的解方。今年的LINE FRESH以「永續發展」為主題，吸引了123組學生，人數達551人參賽，最終選擇10組學生進入決賽。

LINE表示，隨永續意識逐漸抬頭，全球紛紛透過立法推動永續發展，企業也陸續將ESG納入公司經營政策，然而，過度消費導致大量廢棄物產生，從而破壞自然環境。今年競賽以時下關注的永續發展命題，聚焦「責任消費」議題，並同樣提供專案落地的機會，期待青年學子活用LINE的數位服務和技術，藉由創意及效益兼具的解決方案，創造共好的永續環境。

而這次進入決賽的10組學生，議題主要包含了循環利用、剩食議題、閒置物品解方等等，最終經過評審一番拉扯後，來自清華大學藝術設計系的三名學生組成「glingling」奪得頭獎。

glingling提出的方案，是想要解決閒置物品帶來的浪費，許多物品因為年久失修或是用不到，但這些物品本身具有一定的價值，就可以透過glingling媒合服務，來找到設計師，讓物品有新的價值，延續永續意義。

LINE台灣品牌行銷部副總經理陳文琪表示，永續發展應該要脫離「悲情的手法」，而這次選出glingling作為優勝隊伍，主要就是他們將永續賦有新的意義，產生新的價值。

LINE FRESH校園競賽，陳文琪表示，再經過四輪的工作坊後，其實對參賽者的影響性也很大，透過這個比賽間接培育了許多台灣學子，出去社會後也應用到比賽中學到的知識與過程，其實得不得獎的結果也不是最重要的。

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