LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

▲隱藏貼圖大放送！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

隱藏版貼圖來了！近日LINE釋出3款可愛又療癒的貼圖，都是架上找不到的，像是「LINE購物 × 狗狗君」與「小蜜豐開台慶貼圖大放送」，尤其插圖「上半年競賽GOGOGO」最為大方，不須加入官方好友，就能爽用180天。另外，《ETtoday新聞雲》也奉上其他32款「兔年新年快樂」祝賀貼圖，快來下載吧。

LINE購物 × 狗狗君｜下載請點

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下載期限：2023/2/5，90天

上半年競賽GOGOGO｜下載請點

下載期限：2023/1/29，180天

永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

以下為另整理的32款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

下載期限：2023/2/1，90天

奧樂雞 × Icon愛康｜下載請點

下載期限：2023/1/17，90天

包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

下載期限：2023/2/2，90天

阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

下載期限：2023/2/2，180天

新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

下載期限：2023/1/29，90天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2023/1/27，180天

LINE購物 × 只是一顆麻糬｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

黑貓 with you｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

下載期限：2023/1/18，90天

LINE購物直播×煎妮花｜下載請點

下載期限：2023/1/14，90天

LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

得利狗狗｜下載請點

下載期限：2023/1/14，180天

Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/15，90天

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/11，90天

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天

中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天

[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天