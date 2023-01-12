歹徒掩面進農會對空鳴槍搶劫　朴子分局年節防搶演練逼真

▲朴子分局年節防搶演練，積極維護金融機構安全 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將近，朴子分局為強化員警維護轄內金融機構安全，有效防制各類強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案發生，提升線上警力聯合攔截圍捕能力，於各金融機構實施防搶宣導外，特於本月10日10時00分在轄內「六腳鄉農會港尾寮分部」執行防搶演練，目的在提昇金融機構自我防衛能力，藉由實境演練，讓員警熟練現場狀況處置及蒐證、攔截圍捕應變等作為。

本次狀況演練係假想六腳鄉農會港尾寮分部地處偏遠易遭歹徒鎖定等因素，設定歹徒掩面持槍進入後對空鳴槍搶劫，脅迫行員交出鉅款，得手後沿線逃逸。

朴子分局勤務指揮中心接獲金融機構遭搶之警報訊號後，立即通報線上警力前往現場，並即時啟動攔截圍捕機制，指派轄區各所分赴攔截點，在歹徒可能逃逸道路實施攔截圍捕，本次演練於攔截圍捕過程特別使用雞爪釘逼停犯嫌車輛，降低犯嫌駕車衝撞可能造成之傷害，演練過程落實逼真。

朴子分局長陳至瑋表示，實施「金融機構防搶演練」的主要目的，在透過演練除了提升金融機構業者自我安全防衛能力外，更讓同仁了解執勤遭遇重大刑案時，線上警力即時整合、快速到位及即時攔截歹徒等執勤技能，加強同仁勤務作為，以展現本分局維護治安之意志與決心，全體同仁全力投入112年加強重要節日安全維護工作，讓轄區民眾平安快樂過好年。