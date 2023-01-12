恢復疫前水準！2022年台東旅遊突破8百萬人次

▲2022年台東旅遊突破8百萬人次 （圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府統計2022年縣內主要觀光景點遊客超過810萬人次，較前年(2021)成長約52.99%，恢復疫情前水準。其中，舉辦台灣國際熱氣球嘉年華及飛行傘主場地的鹿野高台是最受歡迎景點，交通及觀光發展處表示，隨著防疫政策解封，加上去年台東縣政府推出多項首度舉行的大型活動，是促進來台東旅遊的誘因。

交通及觀光發展處表示，去年(2022)上半年受疫情影響，國人主要以國內旅遊為主，隨著防疫政策逐漸解封，縣府舉辦各項活動，帶動旅遊人潮，4月「ECMF電到底不夜山海電子音樂祭」、「台東慢食節」、5-8月「東浪嘉年華」、「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空音樂會」、9月「台東藍海生活節」、12月「台東光祭」等活動，還有以山、海為背景的各項藝術裝置作品的「南迴藝術季」等，許多活動都是首度舉辦，創造高話題性，是遊客人數成長主因之一。

交觀處代理處長江慧卿指出，2022年最受歡迎景點前5名依序為鹿野高台、知本溫泉區、池上大坡池地區(含伯朗大道)、小野柳及三仙台。第1名的「鹿野高台」遊客為2,147,104人次，人數高峰在7-8月，而舉辦為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華活動，湧入逾120萬遊客人次到鹿野高台欣賞20顆首度登陸台灣的國外造型球、以及全球首創熱氣球與無人機聯合展演的光雕音樂會，創造出超高人氣話題。第2、3名的「知本溫泉區」及「池上大坡池地區」，仍是旅客來台東慢遊必訪景點。