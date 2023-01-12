快訊／高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！將相驗死因　

記者賴文萱／高雄報導

高雄市左營區一家武館7日晚間舉辦娛樂格鬥賽，一名30歲林姓選手在比賽過程中遭對手25歲白姓男子數次重擊，根據曝光的格鬥賽影片，林男在賽後原本還能跟裁判說話，但下秒突然倒地失去意識被緊急送醫。林男昨（11）日晚間20時10分宣告不治，警方通報橋頭地檢署刑事相驗，將釐清發生原因，並依過失傷害致死罪嫌將白男及主辦方、場地方負責人等4人函送橋頭地檢署偵辦。

▲2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光，選手昏迷送醫搶命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一家武館舉辦格鬥賽傳出參賽者昏迷的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

發生意外的武術會館位於新莊仔路上，先前在網路上就宣傳娛樂格鬥賽，有30場熱血精彩的拳擊、踢拳、綜合格鬥技等比賽，現場也開放民眾購票入場，早鳥票800元，現場購票1000元。據了解，當天晚上的比賽約有50名觀眾，沒想到卻發生選手比賽完昏迷的意外。

▲高雄武館在網路上宣傳格鬥賽。（圖／翻攝臉書）

根據曝光的格鬥賽影片，比賽當天林姓選手在過程中數次遭到對手重拳攻擊，頭部在5:34、6:20秒左右更是2次中招，過程中也一度倒地，但仍能起身繼續揮拳反擊。

▲▼2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光，選手昏迷送醫搶命。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，就在比賽結束時，林男原本還可跟裁判說話，下一秒突然癱軟倒地，現場救護人員見狀後就趕緊上前查看，後續由民間救護車送高雄榮民總醫院搶救。

對手白姓男子（86年次）也到案說明，據了解，白姓男子透過網路報名這次比賽，比賽過程中林男看不出大礙，對於比賽過程造成憾事，不便對外多作說明。林男昨（11）日晚間20時10分宣告不治，警方通報橋頭地檢署刑事相驗，將釐清發生原因，並依「過失傷害致死罪嫌」將白男、主辦方2人邱及莊男2人，以及場地負責人陳男等共4人函送法辦。

20歲邱姓負責人被警方約談到案後表示，他當天晚上有在場，以前有辦過比賽經驗，他也提供本次比賽的切結書，內容提到選手必須自己注意自身的生理、心理狀態，主辦方不負任何責任。

對於這樣切結書能否免責？警方表示還需進一步釐清；此外，警方針對舉辦賽事單位競技適法性進一步調查。