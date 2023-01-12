老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

▲一名人妻抓包老公精神出軌，攤牌時被老公家暴，用腳踩在脖子與身上恐嚇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網路玩遊戲常有許多人互稱「網公、網婆」，玩遊戲之餘還會聊天談心事，但如果對象為已婚人士，恐會危害別人婚姻。一名人妻抓包老公精神出軌網友，老公不僅坦承喜歡女網友，甚至家暴老婆，過程全遭監視器錄下。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社二館」、爆料公社發文，公布老公不僅精神出軌女網友，甚至被抓包時還對老婆動粗家暴，人妻甚至上傳一分鐘影片，將老公家暴她的監視器畫面公諸於世，揚言將與老公離婚，並公開小三個資，大嗆「妳有種纏著我的家庭，我就讓全世界知道妳多愛有婦之夫」。

▲人妻公布與女網友對質訊息截圖，女網友不排除對散布她照片的原PO提告。

「家暴就是零容忍！他打你一次就會有第二次！」，一名女網友在臉書社團娓娓道來自己被老公家暴的原因，她表示兩個月前老公沉迷某款遊戲，開始疏於照顧家裡，不僅在待在房間次數變少，甚至行為舉止怪異，「常常待在陽台一待就是1到2小時，小孩不陪伴，該做的本分沒做」，基於女人直覺，原PO偷看老公手機，抓包老公居然與一名女網友傳曖昧訊息，女方甚至在知道原PO老公已婚狀態下還主動傳自拍照給他。

另外原PO也發現老公私下會將夫妻間的事也告訴女網友，女方也扮演傾聽關心的角色，與原PO老公陪聊感情事，讓原PO忍無可忍氣炸，主動質問女網友為何不避嫌與有婦之夫聊天。沒想到女方卻嗆：「你們也不是第一次吵架不是嗎？」讓原PO相當無言，認為小三理直氣壯，言外之意是嗆元配「妳老公為什麼會跟我說心事就是因為你做不到，我做得到」之意。

當原PO與老公攤牌質問與女網友過從甚密，還稱女方為網婆一事，老公居然對她坦承自己喜歡對方，還對原PO動粗家暴，不僅動手把她推倒在地，甚至大腳直接踩在原PO脖子、身上恐嚇施暴。

最後原PO不甘老公精神出軌還對她家暴，在網路社團公布小三照片與被家暴的監視器畫面，直言不怕家醜外揚，已經準備談條件離婚，大嗆小三「不是所有已婚婦女都這麼懦弱，不是妳想招惹有老婆的就能招惹」！

不少網友看完拳頭都硬了，大罵原PO老公人渣，還飆罵「畜生為了一個外面的女人，你這樣對待自己的老婆，你還是人嗎？」「打老婆或女人都是豬狗不如」；更有網友勸原PO「趕快放生吧」；還有網友則認為男生會怎樣對待老婆，就會怎樣對待下一位女生，直言「勸妳快離婚快離開，讓喜歡的小三快接手，好被同樣被打被揍」「這麼爛的人快點脫手，小三想被家暴的話就送給她吧」。

然而也有過來人網友建議原PO應該先帶孩子回娘家，至少讓自己待在安全的避難場所，並且記得驗傷、保留被家暴的影片證據，之後才能據理力爭贍養費跟小孩監護權。

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