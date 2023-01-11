入帳了！低收、中低收「生活補助」加發　民進黨這縣搶先發

▲低收入戶及中低收入戶加發生活補助，示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院拍板投入45億元，針對60萬名低收入戶及中低收入戶「生活補助」延續加發1年，行政院長蘇貞昌更喊話補助於農曆年前入帳，讓弱勢民眾溫暖過年。衛生福利部今（11）日晚間特別宣布，在嘉義縣政府全力支持下，轄下水上鄉、溪口鄉、梅山鄉等3鄉已提前於今日將加發款項撥入民眾帳戶。

衛福部社會救助及社工司表示，受全球原物料上漲、烏俄戰爭等因素，各國民生物價均呈現上揚，為了及時讓經濟弱勢民眾得到更多生活上的幫忙，行政院自去(111) 年 3 月至 12 月，除了原有的補助之外，針對低收入戶每人每月加發 750 元、中低收入戶每人每月加發 500 元的生活補助，今年行政院決定再將此補助延續加發1年，受惠人數達60萬人。

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社工司副司長楊雅嵐表示，衛福部督導地方政府加緊作業，務求1月份加發款項在農曆過年前及時入帳，讓弱勢民眾溫暖過年，其中嘉義縣政府率先撥款，轄下的水上鄉、溪口鄉、梅山鄉公所全力動員，提前於1月11日將加發款項撥入民眾帳戶，為各縣市中第一。

社工司表示，為簡政便民，本項加發民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。