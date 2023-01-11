好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

▲想跟心儀對象告白，不妨試試網友推薦的方法，成功牽起她或他的手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「好想跟他在一起怎麼辦？想告白但又怕被拒絕！」。面對「友達以上，戀人未滿」的膠著狀況，究竟要如何向心儀的對象告白，才能終結曖昧的關係成為戀人呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「告白方式」話題的網路聲量表現，發現網友熱議的5大告白方式中，又以「網路上告白」在年輕世代最常見。

針對近三個月網友討論「告白方式」相關話題中，發現不少網友與另一半是透過「社群平台、網路通訊告白」，討論數破萬則最多，其中有人說自己性格害羞內向，要當面和心儀對象表白感到十分恐懼，但透過網路傳訊，既能「清楚表達心意，並給對方回覆的時間，又能避免當面被拒絕的尷尬」，或是「可以先丟個訊息試探對方心意，反應不好，再裝玩笑帶過」，對於膽子不夠大的人來說是很好的告白方式，不過有網友認為「訊息告白缺乏誠意，應該日後補正式的告白」，引發兩派不同觀點討論。

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▲網友熱議5大告白方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外有網友則是推薦找「親朋好友助陣」，並分享過往相關經驗說，「在朋友聚餐會上被告白，受到大家的祝福，特別令人感動」，但也有人不認同這樣的告白方式指出，「在親友面前被告白很尷尬，不想再經歷一次」。

網路聲量排行第三的是在「特別節日」告白，例如在「情人節、聖誕節、跨年夜」等節日表白，令人特別有想戀愛的感覺，不少店家也會推出限定活動或餐點組合，可以考慮安排和心儀對象來個浪漫約會並藉機告白，在氣氛烘托下，能大幅提高告白成功機率，留下甜蜜回憶。

不少人則是透過贈送「手作禮物」來贏得對方的心，就有網友在社群平台分享親手製作的香氛蠟燭，提到「禮輕但情意重」、「想手作獨一無二的禮物來表達喜歡的心意」，收過手作禮物的網友也說，「想將禮物留著好好珍藏」、「滿滿誠意，感到備受重視」，表示是讓人很心動的告白方式。最後入榜的是「直球告白」，不過告白時機很重要，建議在晚上、氣氛愜意時告白，比較不會被其他事務干擾。