　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲想跟心儀對象告白，不妨試試網友推薦的方法，成功牽起她或他的手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「好想跟他在一起怎麼辦？想告白但又怕被拒絕！」。面對「友達以上，戀人未滿」的膠著狀況，究竟要如何向心儀的對象告白，才能終結曖昧的關係成為戀人呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「告白方式」話題的網路聲量表現，發現網友熱議的5大告白方式中，又以「網路上告白」在年輕世代最常見。

針對近三個月網友討論「告白方式」相關話題中，發現不少網友與另一半是透過「社群平台、網路通訊告白」，討論數破萬則最多，其中有人說自己性格害羞內向，要當面和心儀對象表白感到十分恐懼，但透過網路傳訊，既能「清楚表達心意，並給對方回覆的時間，又能避免當面被拒絕的尷尬」，或是「可以先丟個訊息試探對方心意，反應不好，再裝玩笑帶過」，對於膽子不夠大的人來說是很好的告白方式，不過有網友認為「訊息告白缺乏誠意，應該日後補正式的告白」，引發兩派不同觀點討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友熱議五大告白方式（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議5大告白方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外有網友則是推薦找「親朋好友助陣」，並分享過往相關經驗說，「在朋友聚餐會上被告白，受到大家的祝福，特別令人感動」，但也有人不認同這樣的告白方式指出，「在親友面前被告白很尷尬，不想再經歷一次」。

網路聲量排行第三的是在「特別節日」告白，例如在「情人節、聖誕節、跨年夜」等節日表白，令人特別有想戀愛的感覺，不少店家也會推出限定活動或餐點組合，可以考慮安排和心儀對象來個浪漫約會並藉機告白，在氣氛烘托下，能大幅提高告白成功機率，留下甜蜜回憶。

不少人則是透過贈送「手作禮物」來贏得對方的心，就有網友在社群平台分享親手製作的香氛蠟燭，提到「禮輕但情意重」、「想手作獨一無二的禮物來表達喜歡的心意」，收過手作禮物的網友也說，「想將禮物留著好好珍藏」、「滿滿誠意，感到備受重視」，表示是讓人很心動的告白方式。最後入榜的是「直球告白」，不過告白時機很重要，建議在晚上、氣氛愜意時告白，比較不會被其他事務干擾。

ET快訊
快訊／蘇貞昌今請辭閣揆？　行政院回應
NBA比賽中球星「丟槍」到場上！　慘遭驅逐出場
《一把青》男星浴室摔倒「頭遭重擊」昏迷！　妻崩潰哭
保全「1個睡覺、1個追劇」　住戶公審狂噴！網逆風挺
快訊／抓到了！　男持大量「XD千元假鈔」被捕
「星宇航班」收炸彈恐嚇！　旅客登機後全部下機檢查
大陸首富被公安帶走！　20分鐘身家蒸發4千億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

「房子不是我的」！準新娘拒打掃新房　網傻眼：和流水席公主結拜？

星宇航空接獲「恐嚇電話」　炸彈客威脅要錢！事件始末曝

台中市府要求提報「騎樓違建」　老師炸鍋「非教學專業」

貨物列車成「路隊長」！爬坡空轉擋道　台鐵9列車被延誤

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

「房子不是我的」！準新娘拒打掃新房　網傻眼：和流水席公主結拜？

星宇航空接獲「恐嚇電話」　炸彈客威脅要錢！事件始末曝

台中市府要求提報「騎樓違建」　老師炸鍋「非教學專業」

貨物列車成「路隊長」！爬坡空轉擋道　台鐵9列車被延誤

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

色翁淫手伸進襯衫領口！狂揉女行員胸部噁喊「好軟好白」　下場曝

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！薄紗內褲被13萬人看光…網臉紅：辣得真高級

老屋咖啡廳「二條通綠島小夜曲」1／20歇業　杯盤餐具陸續擺出販售

碰上最狂停法！他一看「有無敵星星」怒給難看　網狂猜1原因

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

全台流竄千元假鈔！　央行教戰「簡單三原則」辨識真偽

不讓他們輸在起跑點！弱勢兒5大需求補破口　紅包傳愛要您支持

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

派克雞排漲到一片95　業者回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

老師自辦謝師宴　學生每人出1200

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

【光電教父捲吸金1】神級正妹業務軟語行銷　賣股手法比《華爾街之狼》更扯

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

更多熱門

相關新聞

剛決定交往　別做5件事

剛決定交往　別做5件事

每個人都希望自己的感情生活幸福美滿，但人與人的相處往往難以預估，在決定自己心意之後，如果你與他在曖昧或戀情剛發芽的階段，保持兩方面的平衡事關重要，有些動作妳該克制，因為妳心中所謂的貼心與犧牲，到頭來可能將這段感情變質。

4種LINE訊息代表「對你有意思」

4種LINE訊息代表「對你有意思」

「在女友房間烙賽」！　1舉動女友愛了

「在女友房間烙賽」！　1舉動女友愛了

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

首次約會必勝！他一招讓女生意猶未盡

首次約會必勝！他一招讓女生意猶未盡

關鍵字：

告白表白交往戀愛在一起

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

《全明星4》殺青爆隊內戀！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面