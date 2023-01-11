林智堅論文抄襲案今開庭　他看余正煌臉書轟：民進黨可再過份一點

▲民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前新竹市長林智堅因論文抄襲案放棄參選桃園市長，如今還將面對官司。被捲入風波的調查官余正煌委任律師提起自訴，告其涉犯《著作權法》，台北地院今天11日下午將開庭行準備程序，而余正煌10日深夜臉書的發文，讓資深媒體人黃揚明怒轟民進黨，「可以再過份一點」。

林智堅選舉期間被爆出學倫爭議，台大國發所碩士論文抄襲另一名研究生余正煌，而時任指導教授的國安局長陳明通多次護航林智堅清白，讓余正煌的論文備受質疑。最終，台大公布審定結果，認定是林智堅抄襲，且情節嚴重，應撤銷碩士學位。

如今，余正煌自訴林智堅涉犯《著作權法》，根據《聯合報》報導，在北院開庭前，余正煌在臉書發文稱「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，引來各界關注。

黃揚明說，難道是余正煌的年度考績被針對了嗎？還是被調職到什麼奇怪的地方？余正煌去年敢站出來挑戰過去的指導教授、政壇的當權者，如今他還能堅持住，真的很不容易。但中央執政的民進黨真的可以再過份一點，別為了護航一個林智堅，喪失整個政權。

面對林智堅的案子，陳明通在立法院，疑因不滿國民黨團提案指「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等語，站起身揮手說，「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」民進黨團總召柯建銘也幫腔稱對。