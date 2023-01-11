過年上班「這4天」領雙倍薪　勞動部薪資算法公開

▲國定假日上班應有雙倍薪資。（圖／記者劉維榛攝）



記者崔子柔／綜合報導

今年春節假期從1/20至1/29共10天，根據勞基法規定，雇主若在勞工同意後要求於國定假日或休息日出勤，薪資必須加倍發給，因此除夕至初三（1/21-1/24）出勤者，都能領到雙倍薪資。

勞動部昨（10）日指出，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪，並說明若企業屬於週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，要比照政府機關出勤，可透過8週彈性工時實施，將1/7休息日與1/20工作日對調，2/4休息日再與1/27工作日對調。至於1/21除夕與1/22初一，由於本就是休息日及例假，依法應行補假，補假日期為1/25及1/26。

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勞動部以月薪3萬6000元、每天出勤8小時舉例，進一步說明雙倍薪資算法（36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）：

一、休息日：依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。

．試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

．完全比照政府機關調整出勤者：1月20日、1月21日、1月27日、1月28日

二、國定假日：依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

．試算：150元×8小時＝1,200元

．完全比照政府機關調整出勤者：1月23日、1月24日、1月25日、1月26日

三、例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

．完全比照政府機關調整出勤者：1月22日、1月29日

▲春節連假的出勤工資表。（圖／勞動部）



勞動部強調，112年春節連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。