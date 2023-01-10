▲媽媽社工拿打火機上街頭抗議，籲藍委不要阻擋菸防法。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

《菸害防制法》修正草案今（10）日上午在立法院衛環委員會進行第5次協商。媽媽社工今日上午及近百名支持者在立法院群賢樓前面抗議，喊出「惡質立委 護航紙菸」，並拿出代表民意的巨大槌子要求國民黨立委不要阻擋菸防法，現場群眾還每人拿著一支打火機，高喊「菸具若是成手槍，打火機成機關槍」。

行政院去年1月將菸防法修正案送進立法院審議，包含吸菸場所、吸菸年齡、警示圖文、禁止電子煙等，都有更高強度的規範；但迄今進入第4次朝野協商，立委各執己見，反而讓法案卡在委員會。衛環會召委林為洲指控民進黨受到美方施壓，民進黨團總召柯建銘嗆批林為洲一人把法案卡死，如果沒共識，就交院會表決。儘管如此，林為洲仍揚言「我不會鬆手」。

今天上午，林為洲再度要求召開菸防法朝野協商，繼續討論管制非屬菸草產品的「加熱器具」等細節。長期關注菸防法、主張全面禁售紙菸的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，憂心菸防法因為立委談不攏而一再拖延，甚至胎死腹中，決定再度到立法院陳抗，近百名年輕人到場聲援。



何若萍說，今天大家聚集在立法院前，吹出響徹雲霄的哨音，敲出深埋心中的怒吼，都是因為菸防法已經到了生死存亡關頭；此時此刻，衛環委員會的國民黨立委召開朝野協商，表面是審議法案，私下卻拖延修法。所以今天要拿出代表民意的巨大槌子狠狠敲醒這些立委，讓他們認清國民健康才是最重要的。





何若萍說，立委持續拖延立法的名義看似保護民眾，但特定立場卻犧牲全民健康利益，菸害防制應該抓住源頭，國人飽受二手菸害，最好是全面禁售紙菸；尤其是青少年因為電子煙泛濫四處為害，根據衛福部統計，青少年吸食電子煙恐已超過5.7萬人，立委豈能延宕修法，導致校園充斥電子煙而無法可管。



何若萍說，家長和民間團體最憂心的就是台灣青少年吸菸問題，菸害防制法這次修法層面甚廣，如果能夠三讀，將是近十餘年來台灣菸害防制的重要里程碑，國人健康不應該在無謂的爭論中，不斷被消耗與犧牲。



