遭棕熊啃咬！飼育員「忘記關門」被盯上　監視器拍下血腥死亡瞬間

▲烏茲別克一名動物園飼育員慘遭棕熊攻擊慘死。（圖／翻攝自East2West）

記者羅翊宬／綜合報導

想要擔任動物園飼育人員，不僅須具備專業能力、也需要具備他人所沒有的勇氣！中亞國家烏茲別克一名飼育員只因工作時「忘記關門」，由於他未能遵守工作既定的SOP，導致籠裡的棕熊旋即發現他狼狽的身影，只見棕熊將飼育員撲倒在地，接著啃咬飼育員的頸部、四肢，飼育員鮮血四濺慘死。

根據《太陽報》、《Daryo》（烏茲別克媒體），位於烏茲別克安集延（Andijan）地區的動物園今年1月3日下午4時發生一起餵熊的工作人員慘遭棕熊襲擊慘死的事件，現場的監視器完整拍下了該名飼育人員遭棕熊攻擊而慘死的過程，影片中可以看到，他在進入籠子裡後突然意識到該隻棕熊在他身後，只因為他沒有把門鎖好。

接著，該名飼育人員試圖繞過棕熊，瘋狂地往逃生門所在的地方逃跑，距離安全地帶只剩下幾英尺遠，他奮力向前奔跑，不過身後的棕熊卻向他狠狠撲了過來，之後棕熊抓住飼育人員，將他擊倒在地。

起初，飼育人員還能夠掙扎，但因為成年棕熊太過強壯，很快就將他成功制伏。隨即棕熊便趴在飼育人員身上「啃咬他的脖子」，撕咬他的四肢、軀幹。現場的同事根本嚇壞，他們向棕熊投擲木板和石頭，結果棕熊只把受傷的飼育人員從門口拉到圍欄的開放區域。

最後，動物園另外兩名工作人員拿著長棍進入圍欄，但為時已晚。

▲烏茲別克動物園一名飼育員疑因未遵守安全守則，進入圍欄理後慘遭棕熊攻擊慘死。（圖／翻攝自Telegram）

死者的女兒向《Daryo》透露，他父親的死亡根本不是該動物園的首例，而是第2宗案例，「雇主剛剛埋葬了我的父親，他們沒有提出其他賠償條件，只花了600萬元埋葬我的父親，然後就消失了。接著內政部的人來了，不過他們什麼也沒說。」

不過一名自稱是2022年起擔任該間動物園經理的男子表示，事情並非死者女兒所言，「......其中一隻熊蓋著毯子睡覺，第二隻熊醒了，我們的工作人員打開籠子的門進去了，當他幾天前這樣做時，我們告訴他不要這樣做，但你知道俄羅斯人對動物很友善，這就是他進入的原因。不料，熊襲擊了他，將他打成重傷。儘管有人協助，但這名工作人員還是死了。」