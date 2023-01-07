男大生休學經營線上博弈　吸金千萬PO網炫富...這下慘了

▲▼梁姓男大生休學經營線上博奕，並炫富現金招攬賭客。（圖／記者楊熾興翻攝下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園某大學20歲梁姓男大生因不喜讀書，在辦理休學後竟利用社群軟體IG，經營線上博奕平台，並以「輕鬆獲利」、「操作簡單」及「大把千元鈔票」等貼文炫富，招攬青少年開版下注，旗下賭客單月投注金額就高達一千多萬元，每月抽頭金獲利逾十萬元，經桃園市警方循線查緝到案，偵訊後將全案依刑法賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園市政府警察局少年警察隊於上月網路巡邏時，發現桃園一名男大生，時常在網路上發布「輕鬆獲利」、「操作簡單」及「大把千元鈔票」等貼文，經深入追查後，發現該名梁姓大學生涉嫌經營線上博奕，遂持搜索票上門查緝，該名梁男稱對念書沒有興趣，目前也已經辦理休學，又沒有一技之長，所以才會誤入歧途。

▲▼警方持搜索票循線逮捕梁姓男大生。（圖／桃園市警局少年警察隊提供）

經調查梁嫌自去年6月開始接觸非法博奕，平常負責招募新會員，協助會員註冊帳號，並從中獲得一定比例之抽頭金，以為在個人的社群平台上經營非法博奕不會被警察盯上，日前經警方持搜索票上門才知難逃法網。

桃園市政府警察局少年警察隊隊長戴賢呼籲，在現今科技通訊發達的時代，賭博已經從實體轉型為虛擬，登入賭博網站進行下注或是請人代為下注，都會涉犯刑法，已無實體公共場所或網路空間的區別；而招募賭客部分，只要有意圖營利，不管是透過「通訊軟體」還是「架設賭博網站」，也會觸法。