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總算回家了！貢寮龍洞灣無名男屍嚴重腐爛無法辨識　警1招讓他歸根

▲警方利用大數據分析助無名屍返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方利用大數據分析助無名屍返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市貢寮區龍洞灣2022年11月中發現一具無名男屍，而其身著潛水防寒衣，雙腳著溯溪鞋，但身體嚴重腐爛無法採集指紋，且身上也無證件可辨識身分，讓案情陷入膠著。不過，警方透過大數據分析，發現死者可能為11月初失蹤的何姓男子，經與家屬DNA鑑定後，總算確認死者就是何男，讓他順利能在過年前返家。

新北市警察局鑑識中心近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，與法務部法醫研究所跨機關合作，已將2001年迄今北台灣曾落海通報的案件家屬先行全部建檔，另運用大數據分析可能的失蹤人口，發現2022年11月3日一名何姓男子至基隆防波堤釣魚後便從此消失未歸。

經查訪，何男未婚且父母已歿現無可供比對的直系親屬，僅有4位姊妹可供進行採樣，警方於是主動連繫採集DNA檢體進行採樣。在鑑識中心人員不放棄任何希望下，運用DNA「子子尋子之手足指數」配合粒線體DNA型別鑑定，終確認該無名屍就是失蹤人口何男。

家屬事後表示，何男平時居住在桃園，因喜歡海釣，假日便會到基隆岸邊釣魚，沒想到卻因此發生意外，也讓家屬心中滿是不捨與傷痛，至今仍無法接受何男死亡的事實，且何男是家中獨子，可連枝同氣的異性手足缺少一人實是不能承受的痛。

鑑識中心由於在案發前便已通知家屬進行DNA採樣，不但成功幫助家屬找回手足，更順利協助家屬於七旬前認領遺體返家。

「找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事」，每當看到家屬感激的表情，感覺一切都值得了。鑑識中心主任黃國政呼籲，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願，家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。

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