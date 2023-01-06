桃園男1天2度在騎樓下吸膠　時而狂笑時而搖頭

▲桃園市潘姓男子昨（5日）兩度在桃園區街頭騎樓吸食強力膠，桃園警方到場盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子昨（5）日在桃園區市中心騎樓公然吸食強力膠，有網友察覺早上才被警方取締，到晚間再度在騎樓吸膠二度被警方查獲帶回偵訊，網友在臉書《桃園爆報》貼文引發討論；桃園警方指出，潘男兩度被查獲，警方除當場訓誡不得再犯外，已依社會秩序維護法裁處。

臉書《桃園爆報》昨天有網友貼文，桃園火車站附近騎樓有男子公然吸食強力膠，且無視來往行人注目，網友紛紛貼文「要吸不會回家吸嗎，硬要在戶外大庭廣眾之下是要表演給誰看」、「無可救藥」。

▲桃園市潘姓男子昨（5日）兩度在桃園區街頭騎樓吸食強力膠，桃園警方到場盤查。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

桃園警方指出，昨天中午12時許，埔子派出所員警在中正路上發現41歲的潘姓男子蹲在路旁吸食強力膠，時而狂笑時而搖頭，引發民眾側目，員警上前盤查，並帶回派出所內訓誡，並依社維法裁處；未料晚間8時許，員警在中正路某超商前二度發現潘男又在吸食強力膠，他看到員警當場傻眼，員警二度帶回派出所，依違反社維法製作相關資料函請裁處，並告誡不得再吸食強力膠，否則將依法處理絕不寬貸。