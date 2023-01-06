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入門級iPhone 15將大升級！分析師曝：搭載4800萬像素鏡頭

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 15及iPhone 15 Plus有望獲得大升級。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

2023 年才剛剛開始，已經出現許多關於下一代iPhone 的傳聞，海通國際技術研究的分析師 Jeff Pu 表示，預計今年所有 iPhone 型號都將進行重大相機升級，尤其是入門級 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus。

根據外媒 9to5Mac 報導，Jeff Pu 表示，雖然iPhone 14和iPhone 14 Plus對相較於iPhone 13，並沒有顯著的升級，讓許多果粉十分失望，但蘋果正在為今年的 iPhone 進行一些重大改進。

例如，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 有機會配備 4800 萬像素廣角鏡頭。目前，4800萬像素的鏡頭僅 iPhone 14 Pro 型號獨有。但是，iPhone 15 型號仍然沒有用於光學變焦的長焦鏡頭或LiDAR掃描儀。

除了更好的相機外，Jeff Pu表示，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將配備 USB-C 接口，而不是 Lightning 和 A16 仿生晶片，該晶片目前配備於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

由於蘋果希望將客戶吸引到更昂貴的iPhone，因此 iPhone 15 Pro 型號有望獲得更好的升級，在更大的 iPhone 15 Pro Max 中，蘋果將首次添加 1200 萬像素的潛望鏡鏡頭，以實現更遠距離的光學變焦。

天風國際分析師郭明錤的一份報告也指出，新的潛望鏡鏡頭將提供6倍光學變焦，而蘋果仍將保持長焦鏡頭為3倍光學變焦。此外，兩款 iPhone 15 Pro 機型預計將配備採用 3nm 製程、8GB RAM、USB-C和鈦合金框架。

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