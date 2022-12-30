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只要100元！炒飯炸出紙盒、鮭魚塊超滿　「在台北」全驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲這樣一份炒飯只要100元！（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個炒飯的份量和價格，讓他直呼「老闆根本慈善事業！」有網友日前在臉書社團貼文，分享一個「份量吃到吐的浮誇系鮭魚炒飯」，只見紙盒被裝得超滿、根本蓋不起來，因為飯量硬生生比盒子高了1倍，鮭魚肉塊也鋪很多，如此澎派只要100元，還位在台北，讓不少人驚呆「超級佛心」。

這位網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出照片，透露一張百鈔就能吃到這個浮誇系的鮭魚炒飯，「大約可以2～3個人吃，如果是女學生或辦公室OL，大約3～4人吃沒問題。」從照片可以看到，炒飯的飯量確實很多，整個滿出紙盒，還要出動塑膠袋包住，才能避免炒飯掉出來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲份量多到要另外用塑膠袋套住。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

另外，仔細一看，老闆炒飯時還加進雞蛋、紅蘿蔔絲以及高麗菜，最後再舖滿鮭魚肉塊，用料不手軟。原PO就直讚，「鮭魚豪邁給，不是屑屑，都是丁狀肉塊。（炒飯）倒進碗公後，看起來更巨大」，雖然口味是屬於吃粗飽那種，「但光是給料豪邁，也就不用太要求了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲把炒飯倒進碗公，看起來更巨大了。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

照片一出，就有人以為這一定在南部，直呼「中部以北永遠只能羨慕。」但不少眼尖網友就留言「萬華？」「萬華東園街那家？」原PO則笑點頭，證實這間店就在台北。其他網友也驚嘆，「雖然漲價到100……還是很划算～」、「塞到橡皮筋都綁不起來」、「你是不是當天最後一個客人哈哈」、「炸出來的份量」、「超級佛心。」

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