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你是絕對音感還是胖虎音感？街頭直擊路人與鄧福如一起尬唱PK

▲▼你是絕對音感還是胖虎音感？街頭直擊路人與鄧福如一起尬唱PK。（圖／翻攝自影片）

▲街訪調查路人使用IG Reels功能的情形，並邀請大家現場挑戰跟指定藝人「鄧福如」合唱「OP之歌」。（圖／翻攝自影片）

生活中心／綜合報導

常上IG的人一定都知道近期IG Reels影片狂洗版，尤其很多人都在上面大玩跟自己喜歡的藝人合唱，這次街訪調查員小孟出擊調查路人使用IG Reels功能的情形，並邀請大家現場挑戰跟指定藝人「鄧福如」合唱「Overpower for my Everything」簡稱「OP之歌」。號稱是「木柵鄧福如」的小孟誇口說小時候曾是合唱團成員，實際試唱才知道真有兩把刷子，也讓她信心滿滿的展開邀請路人PK，一窺大家究竟是「絕對音感」還是「胖虎音感」！

▲▼你是絕對音感還是胖虎音感？街頭直擊路人與鄧福如一起尬唱PK。（圖／翻攝自影片）

▲不少人平時就有在玩IG，因此樂於接受尬唱挑戰。

街訪過程發現大多數民眾都有使用FB和IG的習慣，即使各自有偏好使用的平台，但普遍民眾多多少少都有玩IG，而且即使沒使用過IG Reels，也早就知道這項功能非常火紅，甚至不少人平時就有在玩與藝人合唱的小遊戲，因此受邀約參加尬唱挑戰賽「挑戰鄧福如OP之歌」時，都熱情地躍躍欲試。

▲▼你是絕對音感還是胖虎音感？街頭直擊路人與鄧福如一起尬唱PK。（圖／翻攝自影片）

▲這位大哥用台語腔調大唱OP之歌實力堅強。

想不到這次尬唱挑戰賽才發現根本是「高手在民間」啊！大家才聽幾次就對這首全新的「OP之歌」朗朗上口，試唱時很快就順利跟上節拍唱好唱滿，即使難免有幾個音會飄掉，大家仍很厲害的完成挑戰。其中有一位大哥特別用台語腔調開唱OP之歌，帶有滿滿滄桑情感的歌喉，真是讓人忍不住想起立鼓掌；街訪時小孟還遇到號稱自己是「台北鄧福如」的路人嗆聲挑戰，街訪互動超逗趣，也讓這次尬唱挑戰賽「挑戰鄧福如OP之歌」的突擊行動大成功！

▲▼你是絕對音感還是胖虎音感？街頭直擊路人與鄧福如一起尬唱PK。（圖／翻攝自影片）

▲只要到台灣大哥大官方IG或鄧福如官方IG開啟Reels就能一起玩合唱。

事實上，這次邀請大家挑戰的「鄧福如OP之歌」可是大有來頭，這首歌是OP響樂生活與鄧福如的合作歌曲，把一般消費者在購買3C影音相關產品時的痛點通通編進歌曲中，讓人聽來特別有感，也會心一笑！準備參加挑戰了嗎？只要到台灣大哥大官方IG或鄧福如官方IG開啟Reels就能一起合唱，記得先選取這首OP之歌，再按下Reels功能，就可以跟鄧福如一起大玩合唱，秀出你的天籟歌喉啦！

OP響樂生活：https://www.taiwanmobile.com/events/OP/op_1.html?utm_source=ettoday&utm_medium=pv&utm_campaign=opfun&utm_content=advertorial_20230106

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