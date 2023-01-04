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【廣編】Opensignal行動網路體驗報告　追劇、玩遊戲用台灣大哥大

▲5G電信選哪家？Opensignal公布行動網路體驗報告　追劇、玩遊戲用台灣大哥大。（圖／台灣大哥大提供）

▲全球5G用戶數將在2022年底前達到10億用戶大關。（圖／Pexels提供）

【廣編特輯】

圖、文／台灣大哥大提供

全球行動通訊網路測試分析機構Opensignal日前公布「2022台灣行動網路體驗報告」，內容指出台灣電信市場競爭激烈，在5G體驗方面，台灣大哥大於影音、遊戲和語音應用程式的表現最為傑出，中華電信的5G下載與上傳速度最快，遠傳電信則是用戶連線5G的時間最長。

據了解，「2022台灣行動網路體驗報告」蒐集相關數據的期間，是從2022年8月1日至10月29日止，在計算整體體驗指標分數時，不僅使用前幾代行動網路技術的測量樣本，也使用5G測量樣本。該報告也提及，由於部分電信業者未來可能會合併，屆時將會改變人們對5G行動網路的體驗。

5G影音娛樂體驗當道

大量開啟網頁、下載或上傳檔案會佔用到頻寬，進而影響網速，但5G網速的快慢還要考量基地台數、穿透率、用戶數等因素，不是頻寬越大就越快。對一般使用者來說，5G頻寬能應用的情境並不多，應考慮自身使用的偏好與習慣做選擇，若只是看影片、玩遊戲，頻寬大小就不算是必要條件。

在5G體驗方面，台灣大哥大積極耕耘影音、遊戲和語音應用程式等領域，不僅發展旗下的影音平台MyVideo、串流音樂平台MyMusic，也成為Disney+在台灣獨家合作的電信商，並共同投資拍攝本土原創戲劇，還代理多項手機遊戲，甚至取得明年《英雄聯盟》的台灣代理權。

為了打造更好的影音娛樂服務，台灣大哥大更瞄準國內用戶習慣，推出全新品牌「OP響樂生活」，用CP值超高的價格，讓人一次購足內容、設備、網路與服務等商品，再透過簡單設定相互串連，讓人在家就能隨時享受追劇、看電影、打電玩、聽音樂等樂趣

此外，台灣大哥大也推出電信業唯一 YouTube Premium 服務優惠，只要申辦5G 月租999元以上手機專案，可獨享最高4個月免費體驗，同時也跟Apple合作辦理「最i果粉」電信獨家優惠活動，申辦iPhone 14系列指定專案，就可以享有Apple TV+與Apple Arcade 6個月免費的優惠。這也難怪台灣大哥大在Opensignal公布的「2022台灣行動網路體驗報告」可以拿下影音、遊戲和語音應用程式的獎項，並兩度獲得品質一致性的榮耀。
 

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