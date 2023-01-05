「音效卡之王」沈望傅逝世！享壽67歲　發明聲霸卡成業界標竿

▲創新科技創始人、董事長兼CEO沈望傅。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

據彭博社消息指出，在新加坡創立創新科技的「音效卡之王」沈望傅4日去世，享壽67歲。

創新科技臨時首席執行官Song Siow Hui表示，「這是一個悲傷的突發事件」，沈望傅今天原定出席多個會議，不料卻突然逝世，未來公司將持續朝著沈望傅的願景和戰略規劃努力前進，同時董事會也代表公司全體員工對總裁的逝世表示深切哀悼，感謝他為公司做出的巨大貢獻。

創新科技聲明表示，在沈望傅的領導下，公司以聲霸卡（Sound Blaster）聞名，成為全球數碼娛樂產品的領導者，「公司還推動多媒體變革，以尖端音頻解決方案推動數碼娛樂，其中包括優質無線揚聲器、無線耳機、發燒友級擴音器和數碼音頻轉換器、以及家庭影院系統。」

沈望傅1955年在新加坡出生，早年在新加坡完成中學教育並進入新加坡義安理工學院獲得電機與電子工程專業文憑，後來成為新加坡公民。1981年，沈望傅與幾位朋友一起創辦創新科技公司，並開始從事改造電腦以便能改進音像能力並能應用中文發音，而這項發明也使創新科技擁有自己的產品並命名為「聲霸」，聲霸後來也成為所有音效卡產品的標準。